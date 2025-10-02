Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật bằng robot trong điều trị ung thư vú

Tại Hội nghị khoa học Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy diễn ra ngày 2.10, PGS-TS Huỳnh Quang Khánh đã trình bày những tiến bộ ngoại khoa trong điều trị bệnh nhân ung thư vú - xu hướng phát triển hiện nay.

Trong đó, thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ ứng dụng robot trong điều trị ung thư vú là tín hiệu vui cho bệnh nhân, bởi kỹ thuật này cho phép phẫu thuật viên lấy tối đa khối u, bảo tồn tối đa mô tuyến vú, hoặc cắt bỏ tuyến vú và tái tạo lại. Kỹ thuật này mang lại tính thẩm mỹ và sự hài lòng cho bệnh nhân nữ.

Ung thư vú chiếm hơn 25% trong các loại ung thư ở nữ giới

Theo PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, ung thư vú là một trong những bệnh phổ biến nhất thế giới ở cả nam và nữ. Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm hơn 25% tổng số ca ung thư ở nữ giới (khoảng hơn 25.000 ca mắc mới mỗi năm). Vì vậy, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm nhiều hơn đến ung thư vú ở phụ nữ.

Từ khi thành lập vào tháng 6.2018 đến nay, khoa Tuyến vú đã tiếp nhận gần 50.000 lượt khám ung thư vú và khoảng 6.000 ca đã phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân đi khám ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 2.10 ẢNH: DUY TÍNH

"Ngày nay, có nhiều lựa chọn điều trị dành cho bệnh nhân ung thư vú. Cùng với việc cải thiện kết quả điều trị, những tiến bộ này còn cải thiện chất lượng sống tổng thể cho phụ nữ. Các kỹ thuật phẫu thuật hiện nay giúp bảo tồn vú và mô vú tốt hơn, đồng thời giảm thiểu sẹo - điều mà trước đây khó thực hiện. Điều đó giúp phụ nữ phục hồi cả thể chất và tinh thần sau hành trình điều trị ung thư. Tại khoa Tuyến vú, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi đã ứng dụng các kỹ thuật mới với liệu trình điều trị ít xâm lấn nhưng hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân", PGS-TS Huỳnh Quang Khánh chia sẻ.

Tiến bộ trong chẩn đoán, phẫu thuật ung thư vú

PGS-TS Huỳnh Quang Khánh cho biết thêm, hiện nay chẩn đoán ung thư vú tập trung vào khám lâm sàng, siêu âm, chụp nhũ ảnh và sinh thiết - tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán.

Tiến bộ trong điều trị ung thư vú là điều trị đa mô thức, xây dựng kế hoạch và tiến đến điều trị cá thể hóa.

Ông nhấn mạnh những bước tiến trong phẫu thuật điều trị ung thư vú. Từ năm 1894 đến nay, phẫu thuật ung thư vú đã có nhiều bước tiến, tuy nhiên nhiều người vẫn nghĩ điều trị ngoại khoa chỉ là đoạn nhũ và nạo hạch.

Trong khi đó, các phương pháp tiên tiến hiện nay hướng đến phẫu thuật ít xâm lấn - như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và tái tạo vú, kết hợp điều trị tân bổ trợ…

"Xu hướng phát triển tại Đài Loan trong 10 năm qua là từ mổ mở đến nội soi 2D, và hiện nay là phẫu thuật robot và 3D. Vì vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy đang chuẩn bị ứng dụng phẫu thuật robot trong điều trị ung thư vú. Trong khi đó, xu hướng châu Âu là tái tạo bằng mô mỡ tự thân, tế bào gốc (stem cell)", ông cho biết.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phẫu thuật robot điều trị ung thư vú ẢNH: BV

Tăng tỷ lệ bảo tồn vú

Theo ông, phẫu thuật bảo tồn vú đã có từ năm 2002, và một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả tương đương đoạn vú. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện ở Việt Nam còn thấp, dưới 20%.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 1/3 bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn, 1/3 tái tạo, còn lại là bệnh nhân không đồng ý.

"Lý do là vú phụ nữ Việt Nam khá nhỏ, nhiều bệnh nhân đến ở giai đoạn muộn, khối u lớn. Ngoài ra, người Việt thường có quan điểm "ung thư là phải cắt hết" vì sợ tái phát, di căn", ông phân tích.

Vì vậy, để nâng tỷ lệ bảo tồn, cần phát hiện sớm, hóa trị tân bổ trợ sớm và đẩy mạnh các kỹ thuật điều trị hiện đại.

Ung thư vú cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nhằm bảo tồn, mang lại tính thẩm mỹ và sự hài lòng cho bệnh nhân nữ ẢNH: BV

Bên cạnh một số kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến có thể kể đến như: Phẫu thuật cắt bỏ vú dự phòng hai bên, giảm tới 90% nguy cơ ở người có đột biến BRCA1/2+. Phẫu thuật cắt bỏ vú đối bên để giảm nguy cơ ung thư và tăng tỷ lệ sống còn. Sinh thiết hạch lính gác. Nạo hạch trúng đích sau hóa trị tân bổ trợ. Tái tạo bạch huyết ngay lập tức...