Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Món cay lạ miệng không ngờ có thể hạ huyết áp, cholesterol và đường huyết

Thiên Lan
Thiên Lan
15/10/2025 00:08 GMT+7

Kim chi không ngờ lại mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Reviews, đã phát hiện kim chi có thể cải thiện đường huyết, hạ huyết áp.

Các nhà khoa học tại Đại học Connecticut, Mỹ, đã phân tích tổng hợp 9 nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn 2011 - 2023, tất cả đều tập trung đánh giá ảnh hưởng của kim chi lên sức khỏe con người.

Món cay lạ miệng không ngờ có thể hạ huyết áp, cholesterol và đường huyết - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới phát hiện kim chi có thể cải thiện đường huyết, giảm mỡ máu và hạ huyết áp

Ảnh: AI

Kim chi - thường được làm từ cải thảo hoặc củ cải, lên men cùng muối, bột ớt, tỏi và gừng - vốn là món ăn quen thuộc ở Hàn Quốc, và hiện phổ biến tại nhiều nước.

Kết quả đã phát hiện thường xuyên ăn kim chi giúp cải thiện đáng kể các chỉ số đường huyết, mức chất béo trung tính triglyceride và huyết áp, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

So với nhóm đối chứng, người ăn kim chi có mức đường huyết lúc đói giảm 1,93 mg/dL, triglyceride giảm 28,88 mg/dL, huyết áp tâm thu giảm 3,48 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 2,68 mmHg. Người hướng dẫn nghiên cứu, Giáo sư Ock Chun, Đại học Connecticut, cho biết: Đây là con số rất đáng khích lệ. Trong lâm sàng, chỉ cần giảm 5 mmHg huyết áp tâm thu đã được coi là cải thiện có ý nghĩa. Việc đạt được mức giảm tương tự chỉ nhờ thay đổi chế độ ăn, thay vì dùng thuốc, là một kết quả rất hứa hẹn.

Điều khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ là kim chi vốn chứa lượng natri cao, thường được xem là yếu tố gây tăng huyết áp, nhưng kết quả lại cho thấy huyết áp giảm. Điều này gợi ý rằng các thành phần trong kim chi, như lợi khuẩn, có thể bù đắp tác động gây tăng huyết áp của natri.

Ngoài tác động lên huyết áp và đường huyết, nghiên cứu rộng hơn cũng cho thấy kim chi là một "siêu thực phẩm đường ruột" nhờ chứa nhiều probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh, cải thiện tiêu hóa, giảm chướng bụng, táo bón và hỗ trợ hội chứng ruột kích thích.

Một nghiên cứu khác của Hàn Quốc năm 2024 bao gồm 115.726 người Hàn Quốc (40 - 69 tuổi), cũng cho thấy ăn từ 1 - 3 khẩu phần kim chi mỗi ngày giúp cải thiện chỉ số chuyển hóa, giảm tỷ lệ béo phì và giảm mỡ bụng.

Các tác giả đã kết luận kim chi có thể mang lại lợi ích rõ rệt với huyết áp, mỡ máu và đường huyết. Điều này khẳng định kim chi là món ăn có nhiều tiềm năng trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, theo Scitech Daily.

Tin liên quan

Chuyên gia nói gì về lợi ích sức khỏe của món kim chi?

Chuyên gia nói gì về lợi ích sức khỏe của món kim chi?

Kim chi là món ăn truyền thống ở Hàn Quốc nhưng hiện cũng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng.

Vì sao huyết áp tăng cao lại gây chảy máu mũi ồ ạt?

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp, mỡ máu?

Khám phá thêm chủ đề

huyết áp Đường huyết Cholesterol Kim chi Mỡ máu Đường ruột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận