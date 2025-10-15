Món cay lạ miệng không ngờ có thể hạ huyết áp, cholesterol và đường huyết

Các nhà khoa học tại Đại học Connecticut, Mỹ, đã phân tích tổng hợp 9 nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn 2011 - 2023, tất cả đều tập trung đánh giá ảnh hưởng của kim chi lên sức khỏe con người.

Nghiên cứu mới phát hiện kim chi có thể cải thiện đường huyết, giảm mỡ máu và hạ huyết áp Ảnh: AI

Kim chi - thường được làm từ cải thảo hoặc củ cải, lên men cùng muối, bột ớt, tỏi và gừng - vốn là món ăn quen thuộc ở Hàn Quốc, và hiện phổ biến tại nhiều nước.

Kết quả đã phát hiện thường xuyên ăn kim chi giúp cải thiện đáng kể các chỉ số đường huyết, mức chất béo trung tính triglyceride và huyết áp, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

So với nhóm đối chứng, người ăn kim chi có mức đường huyết lúc đói giảm 1,93 mg/dL, triglyceride giảm 28,88 mg/dL, huyết áp tâm thu giảm 3,48 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 2,68 mmHg. Người hướng dẫn nghiên cứu, Giáo sư Ock Chun, Đại học Connecticut, cho biết: Đây là con số rất đáng khích lệ. Trong lâm sàng, chỉ cần giảm 5 mmHg huyết áp tâm thu đã được coi là cải thiện có ý nghĩa. Việc đạt được mức giảm tương tự chỉ nhờ thay đổi chế độ ăn, thay vì dùng thuốc, là một kết quả rất hứa hẹn.

Điều khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ là kim chi vốn chứa lượng natri cao, thường được xem là yếu tố gây tăng huyết áp, nhưng kết quả lại cho thấy huyết áp giảm. Điều này gợi ý rằng các thành phần trong kim chi, như lợi khuẩn, có thể bù đắp tác động gây tăng huyết áp của natri.

Ngoài tác động lên huyết áp và đường huyết, nghiên cứu rộng hơn cũng cho thấy kim chi là một "siêu thực phẩm đường ruột" nhờ chứa nhiều probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh, cải thiện tiêu hóa, giảm chướng bụng, táo bón và hỗ trợ hội chứng ruột kích thích.

Một nghiên cứu khác của Hàn Quốc năm 2024 bao gồm 115.726 người Hàn Quốc (40 - 69 tuổi), cũng cho thấy ăn từ 1 - 3 khẩu phần kim chi mỗi ngày giúp cải thiện chỉ số chuyển hóa, giảm tỷ lệ béo phì và giảm mỡ bụng.

Các tác giả đã kết luận kim chi có thể mang lại lợi ích rõ rệt với huyết áp, mỡ máu và đường huyết. Điều này khẳng định kim chi là món ăn có nhiều tiềm năng trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, theo Scitech Daily.