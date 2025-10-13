Vì sao huyết áp tăng cao lại gây chảy máu mũi ồ ạt?

Chị V. phát hiện tăng huyết áp 5 năm trước, được bác sĩ một bệnh viện chỉ định uống thuốc theo toa đều đặn. Uống vài tháng thấy huyết áp được kiểm soát, chị bỏ tái khám và mua thuốc theo toa cũ.

Sáng ngày trước khi nhập viện, chị V. đang đánh răng thì máu mũi chảy không ngừng. Đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhà, bác sĩ ghi nhận huyết áp chị lên tới 190/100 mmHg, xử trí hạ áp, nhét gạc cầm máu mũi rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Biến chứng do huyết áp tăng đột ngột

Ngày 13.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết bệnh nhân đến viện trong trạng thái tỉnh táo, không đau đầu hay chóng mặt, huyết áp 150/100 mmHg, máu mũi chảy nhiều. Đây là biến chứng do huyết áp tăng đột ngột, hậu quả của việc tự ý ngưng thuốc hoặc uống thuốc không đúng liều lượng.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM lý giải, huyết áp cao gây áp lực lớn lên thành mạch máu, dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận và tổn thương mạch máu. Trường hợp chị V., tăng huyết áp làm các mao mạch nhỏ ở mũi vỡ ra và gây chảy máu khó cầm.

Bác sĩ Ngọc Anh siêu âm tầm soát bệnh tim mạch cho bệnh nhân Ảnn: BVCC

Bác sĩ chỉ định siêu âm tim cho người bệnh, phát hiện tình trạng dày thất trái (12 mm, bình thường < 11 mm). Đây là hậu quả của việc tâm thất trái phải làm việc quá sức để bơm máu đi nuôi cơ thể, thường gặp ở những người mắc bệnh tăng huyết áp lâu năm hoặc có vấn đề về van tim.

“Khả năng huyết áp chị V. đã không được kiểm soát tốt trong một thời gian dài nên đã gây biến chứng dày thất trái”, bác sĩ Kiều nhận định, và nói thêm rằng nguyên do có thể là bệnh nhân không tái khám, tự ý dùng lại toa thuốc cũ, cộng thêm tâm lý chủ quan không kiểm tra huyết áp thường xuyên. Nếu để một thời gian nữa không điều trị, tâm thất trái dày thêm sẽ làm thay đổi cấu trúc và chức năng của tim, giảm khả năng bơm máu hiệu quả. Điều này không chỉ gây áp lực lên tim mà còn tăng nguy cơ suy tim, rung nhĩ, đột quỵ.

Chị V. được cho uống thuốc kiểm soát huyết áp, cố định gạc cầm máu mũi. 2 ngày sau huyết áp bệnh nhân ổn định (130/85 mmHg), chị được rút gạc cầm máu, không triệu chứng bất thường. Chị V. xuất viện sau 4 ngày điều trị.

Bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo, để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của tăng huyết áp, mỗi người cần kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, tăng cường rau xanh và thực phẩm giàu kali, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn. Thường xuyên vận động thể chất với các bài tập phù hợp như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội…; kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ 7-9 giờ mỗi ngày.

Nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp, người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám và uống thuốc đều đặn, không tự ý ngưng hay điều chỉnh liều lượng thuốc.