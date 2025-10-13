Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao huyết áp tăng cao lại gây chảy máu mũi ồ ạt?

M.Phúc
M.Phúc
13/10/2025 16:55 GMT+7

Uống thuốc không thường xuyên, không tái khám mà dùng lại toa cũ, chị V. (48 tuổi, ở TP.HCM), đột ngột chảy máu mũi không ngừng do huyết áp tăng cao.

Chị V. phát hiện tăng huyết áp 5 năm trước, được bác sĩ một bệnh viện chỉ định uống thuốc theo toa đều đặn. Uống vài tháng thấy huyết áp được kiểm soát, chị bỏ tái khám và mua thuốc theo toa cũ. 

Sáng ngày trước khi nhập viện, chị V. đang đánh răng thì máu mũi chảy không ngừng. Đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhà, bác sĩ ghi nhận huyết áp chị lên tới 190/100 mmHg, xử trí hạ áp, nhét gạc cầm máu mũi rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Biến chứng do huyết áp tăng đột ngột

Ngày 13.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết bệnh nhân đến viện trong trạng thái tỉnh táo, không đau đầu hay chóng mặt, huyết áp 150/100 mmHg, máu mũi chảy nhiều. Đây là biến chứng do huyết áp tăng đột ngột, hậu quả của việc tự ý ngưng thuốc hoặc uống thuốc không đúng liều lượng.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM lý giải, huyết áp cao gây áp lực lớn lên thành mạch máu, dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận và tổn thương mạch máu. Trường hợp chị V., tăng huyết áp làm các mao mạch nhỏ ở mũi vỡ ra và gây chảy máu khó cầm.

Chảy máu mũi ồ ạt do tăng huyết áp - Ảnh 1.

Bác sĩ Ngọc Anh siêu âm tầm soát bệnh tim mạch cho bệnh nhân

Ảnn: BVCC

Bác sĩ chỉ định siêu âm tim cho người bệnh, phát hiện tình trạng dày thất trái (12 mm, bình thường < 11 mm). Đây là hậu quả của việc tâm thất trái phải làm việc quá sức để bơm máu đi nuôi cơ thể, thường gặp ở những người mắc bệnh tăng huyết áp lâu năm hoặc có vấn đề về van tim.

“Khả năng huyết áp chị V. đã không được kiểm soát tốt trong một thời gian dài nên đã gây biến chứng dày thất trái”, bác sĩ Kiều nhận định, và nói thêm rằng nguyên do có thể là bệnh nhân không tái khám, tự ý dùng lại toa thuốc cũ, cộng thêm tâm lý chủ quan không kiểm tra huyết áp thường xuyên. Nếu để một thời gian nữa không điều trị, tâm thất trái dày thêm sẽ làm thay đổi cấu trúc và chức năng của tim, giảm khả năng bơm máu hiệu quả. Điều này không chỉ gây áp lực lên tim mà còn tăng nguy cơ suy tim, rung nhĩ, đột quỵ.

Chị V. được cho uống thuốc kiểm soát huyết áp, cố định gạc cầm máu mũi. 2 ngày sau huyết áp bệnh nhân ổn định (130/85 mmHg), chị được rút gạc cầm máu, không triệu chứng bất thường. Chị V. xuất viện sau 4 ngày điều trị.

Bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo, để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của tăng huyết áp, mỗi người cần kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, tăng cường rau xanh và thực phẩm giàu kali, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn. Thường xuyên vận động thể chất với các bài tập phù hợp như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội…; kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ 7-9 giờ mỗi ngày.

Nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp, người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám và uống thuốc đều đặn, không tự ý ngưng hay điều chỉnh liều lượng thuốc.

Tin liên quan

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp, mỡ máu?

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp, mỡ máu?

Dầu cá omega-3 từ lâu nổi tiếng với hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe tim. Vậy đối với những căn bệnh tim hàng đầu như huyết áp cao, mỡ máu cao, đau tim và đột quỵ, liệu uống dầu cá mỗi ngày có giúp ích gì không?

Khám phá thêm chủ đề

huyết áp Huyết áp cao chảy máu mũi Tăng huyết áp Đột quỵ Nhồi máu Tim mạch Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận