Sức khỏe

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp, mỡ máu?

Thiên Lan
Thiên Lan
13/10/2025 00:09 GMT+7

Dầu cá omega-3 từ lâu nổi tiếng với hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe tim. Vậy đối với những căn bệnh tim hàng đầu như huyết áp cao, mỡ máu cao, đau tim và đột quỵ, liệu uống dầu cá mỗi ngày có giúp ích gì không?

Cô Allison Herries - chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, giải thích: Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng việc bổ sung omega-3, đặc biệt là hai dạng EPA và DHA, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện chỉ số mỡ máu và hạ huyết áp - ba yếu tố then chốt bảo vệ trái tim.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp và mỡ máu? - Ảnh 1.

Cần hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng dầu cá

ẢNH MINH HỌA: AI

Chuyên gia dinh dưỡng Allison Herries, nhà dinh dưỡng chuyên về phòng ngừa và quản lý các bệnh mạn tính, đang làm việc tại Mỹ, cũng đồng tình, và cho biết mỗi ngày 1 viên dầu cá có thể tác động đến tim mạch như sau, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Cải thiện mỡ máu và giảm cholesterol hiệu quả với dầu cá

Bổ sung dầu cá omega-3 giúp giảm tổng lượng cholesterol, giảm mức chất béo trung tính triglycerid và tăng mức cholesterol tốt ở những người béo phì, mắc hội chứng chuyển hóa hoặc tiểu đường. Khi các yếu tố nguy cơ này được kiểm soát, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng giảm rõ rệt.

Hạ huyết áp tự nhiên

Ngoài tác dụng lên mỡ máu, dầu cá còn giúp hạ huyết áp. Một phân tích tổng hợp cho thấy bổ sung dầu cá omega-3 mỗi ngày giúp giảm đáng kể huyết áp tâm thu và tâm trương ở người mắc hội chứng chuyển hóa. Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận rằng axit béo omega-3 giúp hạ huyết áp ở người thừa cân và béo phì.

Giảm nguy cơ tử vong do tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy việc dùng bổ sung omega-3 có thể giúp giảm 25% tỷ lệ các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, đặc biệt ở những người không tiêu thụ đủ axit béo omega-3 qua chế độ ăn. Một số bằng chứng cũng chỉ ra rằng dầu cá góp phần làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Tác dụng khác

Ngoài ra, dầu cá omega-3 còn được chứng minh giúp giảm viêm, hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh nhờ thúc đẩy sự phát triển của thai nhi, và có thể góp phần giảm nguy cơ sinh non.

Lưu ý khi sử dụng

Cần hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng dầu cá vì liều cao có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ chảy máu hoặc tương tác với thuốc hạ huyết áp. Cũng có thể hấp thu qua thực phẩm như cá hồi, cá trích, cá mòi, hoặc các loại hạt như hạt lanh, hạt chia, quả óc chó.

Tóm lại, dầu cá omega-3 mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch - giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, hạn chế rượu và bỏ thuốc lá, để đạt hiệu quả tối ưu, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

