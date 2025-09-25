Phát hiện thêm tác dụng bất ngờ khi uống 1 viên dầu cá Omega-3 mỗi ngày

Giờ đây, nghiên cứu mới đây vừa được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition đã phát hiện thêm một tác dụng bất ngờ của dầu cá.

Nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học Tuscia (Ý) thực hiện, bao gồm phụ nữ mãn kinh và tiền mãn kinh, ở độ tuổi từ 53 đến 60. Tất cả đều có cholesterol cao, béo phì hoặc thừa cân, nhưng chưa dùng thuốc hay thực phẩm bổ sung trước đây.

Nghiên cứu mới đây đã phát hiện thêm tác dụng bất ngờ của dầu cá Ảnh: AI

Mỗi người tham gia được áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải - gồm nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và cá, kết hợp với 2 loại thực phẩm bổ sung:

Dầu cá omega-3: Sở dĩ các nhà nghiên cứu chọn chất bổ sung này là do những lợi ích đã được ghi nhận rõ ràng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bao gồm cả mức lipid cao.

Phytosterol: Phytosterol (hay còn gọi là sterol thực vật), cũng nổi tiếng với tác dụng giúp giảm cholesterol và triglyceride.

Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu liệu kết hợp chế độ ăn uống với các chất bổ sung này có tác dụng giảm cholesterol, cân nặng và mỡ cơ thể hay không.

Các chỉ số về cholesterol, triglyceride, cân nặng, vòng eo và tỷ lệ mỡ cơ thể được theo dõi trong 2 - 7 tháng.

Nếu muốn giảm cân, hãy làm điều này sau khi thức dậy

Giảm gần 1/3 lượng mỡ cơ thể

Kết quả đã phát hiện kết hợp chế độ ăn Địa Trung Hải với bổ sung omega-3 và phytosterol có thể mang lại lợi ích đáng kể, đặc biệt trong việc cải thiện lipid máu.

Ban đầu, hầu hết người tham gia có chỉ số BMI trung bình 27, ở mức thừa cân hoặc béo phì, với mức cholesterol tổng và cholesterol xấu cao, trong khi cholesterol tốt thấp. Khoảng 20% có mức chất béo trung tính triglyceride cao.

Sau thời gian áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải kết hợp bổ sung dầu cá omega-3 và phytosterol, kết quả ghi nhận:

Tổng cholesterol và cholesterol xấu giảm rõ rệt. Cholesterol tốt tăng mạnh, tới 65% ở phụ nữ mãn kinh và 58% ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Tỷ lệ cholesterol toàn phần và cholesterol tốt được cải thiện, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nhiều người giảm mỡ cơ thể, thu nhỏ vòng eo, hạ chỉ số IBM và có sự phân bố mỡ lành mạnh hơn. Trong một số trường hợp, lượng mỡ cơ thể giảm gần 1/3 trong thời gian nghiên cứu.

Điều quan trọng, dầu cá omega-3 đóng vai trò trung tâm trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ khả năng làm giảm triglyceride, tăng mức cholesterol tốt và hỗ trợ cân bằng lipid máu.

Đáng chú ý, những cải thiện đã được ghi nhận mặc dù không dùng thuốc hạ cholesterol - cho thấy chế độ ăn uống và thực phẩm bổ sung có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Những phát hiện ban đầu này cho thấy một phương pháp tiếp cận dinh dưỡng cá nhân hóa có thể là một chiến lược không dùng thuốc hiệu quả để kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch và chuyển hóa trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh và hậu mãn kinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả rất hứa hẹn nhưng vẫn cần các nghiên cứu lớn hơn, dài hơn để xác nhận thêm kết quả, theo Eating Well.