Uống nước ép nào giúp hạ huyết áp, ngừa ung thư?

Thơm là loại trái cây nhiệt đới nổi tiếng không chỉ nhờ hương vị thơm ngọt mà còn nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt hợp chất có hoạt tính sinh học như enzym bromelain. Các dưỡng chất này có thể giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nước ép thơm chứa các dưỡng chất có thể cùng lúc cải thiện miễn dịch, giảm huyết áp và phòng ngừa ung thư ẢNH: AI

Các dưỡng chất trong nước ép thơm sẽ mang lại những lợi ích sau:

Chống ung thư

Một trong các hợp chất nổi bật nhất có trong thơm là bromelain. Đây là loại enzym có khả năng phân giải protein và có nhiều tác động sinh học khác, bao gồm kháng viêm, điều hòa miễn dịch và chống ung thư.

Các nghiên cứu trên tế bào và động vật cho thấy bromelain có thể kích thích cơ chế tự chết của tế bào ung thư, ức chế sự sinh sôi và xâm lấn của tế bào ung thư.

Cụ thể, với tế bào ung thư đại tràng, bromelain tăng hoạt hóa các enzym caspase-3, caspase-8 và caspase-9. Chúng là có tác dụng phá hủy cấu trúc tế bào ung thư từ bên trong. Chưa dừng lại ở đó, bromelain không chỉ làm chậm tăng sinh tế bào mà còn ức chế khả năng xâm lấn và di căn của tế bào ung thư đại trực tràng.

Cảnh báo nguy hiểm từ bệnh tăng huyết áp liên quan đến bệnh thận

Giảm huyết áp

Một số nghiên cứu thực nghiệm và tổng quan chỉ ra rằng bromelain có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp. Trong nghiên cứu trên động vật, các nhà khoa học phát hiện dùng bromelain trong thời gian dài sẽ làm giảm áp lực động mạch, tăng lưu lượng máu qua động mạch chủ và làm tan xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, thơm còn chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng natri trong cơ thể, giãn mạch, giảm sức ép lên thành mạch máu. Các tác động này rất có lợi cho kiểm soát huyết áp.

Tăng miễn dịch

Miễn dịch mạnh mẽ là yếu tố quan trọng để cơ thể phòng chống nhiễm trùng, virus. Nước ép thơm cung cấp một lượng đáng kể vitamin C, một chất chống ô xy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ sản xuất tế bào miễn dịch như tế bào T và bạch cầu.

Ngoài vitamin C, thơm còn chứa các chất chống ô xy hóa như flavonoid, phenolic compounds và mangan. Tất cả đều đóng vai trò trung hòa gốc tự do và điều hòa phản ứng viêm.

Mặc dù có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng cần nhớ rằng nước ép thơm không phải phương thuốc thần kỳ và có nhiều hạn chế. Trong quá trình chế biến, từ việc ép, khử khí hay thanh trùng, một phần bromelain có thể bị phân hủy hoặc giảm hoạt tính. Do đó, uống nước ép thơm tươi sẽ giữ lại nhiều dưỡng chất hơn so với nước ép đóng chai.

Ngoài ra, những người đang dùng thuốc điều hòa huyết áp thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ép thơm thường xuyên. Điều này giúp tránh nguy cơ bromelain trong thơm tương tác với thuốc, theo Verywell Health.