Muốn hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch, nên uống loại nước ép nào?

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các thành phần trong cà chua như lycopene, carotenoid, kali và hợp chất chống ô xy hóa có thể can thiệp vào các cơ chế sinh học ảnh hưởng đến huyết áp và chức năng mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nước ép cà chua chứa các dưỡng chất giúp hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch ẢNH: AI

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Food Science & Nutrition, các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện những người thường xuyên uống nước ép cà chua trong vòng 1 năm đã có sự cải thiện chỉ số huyết áp. Cụ thể, ở những người huyết áp tăng mức độ nhẹ hoặc đang trong giai đoạn tiền huyết áp cao, huyết áp tâm thu giảm trung bình 141,2 mmHg xuống còn 137,0 mmHg. Trong khi đó, huyết áp tâm trương giảm từ 83,3 xuống 80,9 mmHg.

Trong khi đó, một phân tích tổng hợp đăng trên chuyên san Phytomedicine cho thấy một số sản phẩm làm từ cà chua có tác dụng làm giảm đáng kể huyết áp tâm thu so với giả dược. Hiệu ứng mạnh hơn ở nhóm người bị huyết áp cao. Các sản phẩm cà chua mà nghiên cứu đề cập gồm chiết xuất từ cà chua và nước ép.

Ngoài tác động lên huyết áp, cà chua còn góp phần giảm chất béo trung tính trong máu, giúp cơ thể đốt mỡ và kiểm soát mỡ máu tốt hơn. Những lợi ích này có được là nhờ tác động sinh học sau:

Lycopene

Lycopene là một chất chống ô xy hóa mạnh, có khả năng ức chế sự ô xy hóa hóa cholesterol có hại. Một thử nghiệm của Đại học Cambridge (Anh) cho thấy lycopene trong cà chua cải thiện chức năng nội mô mạch máu ở bệnh nhân mạch vành.

Kali

Cà chua là nguồn cung kali chất lượng. Loại khoáng chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng giữa natri và kali trong cơ thể, làm giảm áp lực trong thành mạch máu bằng cách thúc đẩy bài tiết natri và giãn mạch. Điều này giúp trung hòa ảnh hưởng của natri lên huyết áp.

Các hợp chất thực vật khác

Trong nước ép cà chua còn chứa các hợp chất như oxo-ODA, esculeoside A, GABA và các polyphenol có thể điều hòa chuyển hóa năng lượng, giảm phản ứng viêm và làm giảm cholesterol có hại. Những tác động này sẽ gián tiếp duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Giảm độ cứng thành mạch máu

Nhờ hoạt tính chống ô xy hóa và khả năng cải thiện chức năng nội mô, nước ép cà chua làm giảm độ cứng động mạch. Kết quả là giúp mạch dễ giãn hơn khi có lưu lượng máu tăng, từ đó giảm áp lực lên tim.

Một điều cần lưu ý khi dùng nước ép cà chua là không nên thêm muối. Ngoài ra, để hấp thụ tốt lycopene trong cà chua cần chú ý cách chế biến. Lycopene là chất tan trong dầu. Do đó, khi uống nước ép cà chua thì nên kết hợp với một chút dầu thực vật, chẳng hạn như dầu oliu, để cải thiện khả năng hấp thụ lycopene, theo Medical News Today.