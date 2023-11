4 loại thực vật giúp đốt mỡ thừa tốt nhất

Một số loại thực phẩm có khả năng hỗ trợ đốt mỡ thừa nhờ tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể và tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo để các món này phát huy tối đa hiệu quả giảm cân thì ngoài ăn ở mức độ phù hợp thì cũng cần kết hợp với tập thể dục thường xuyên, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Các thực vật có thể giúp tăng cường đốt mỡ thừa gồm:

Ớt

Ớt có khả năng đẩy nhanh quá trình đốt mỡ thừa trên cơ thể nhờ chất capsaicin có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất SHUTTERSTOCK

Ớt không chỉ có tác dụng tăng hương vị cho bữa ăn mà còn giúp hỗ trợ đốt mỡ thừa rất tốt nhờ chất capsaicin có trong ớt. Capsaicin có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất bằng cách thúc đẩy quá trình sinh nhiệt trong cơ thể.



Tác dụng này mỗi lần sẽ đốt một ít calo nhưng qua thời gian có thể góp phần giúp giảm mỡ thừa. Không chỉ vậy, chất capsaicin trong ớt còn giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó ăn ít hơn và giảm lượng calo tiêu thụ.

Quế

Tác dụng giảm mỡ thừa và giảm cân của quế đến từ công dụng kiểm soát đường huyết của loại thực vật này. Quế giúp điều chỉnh đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin, tránh tình trạng đường huyết xuống quá thấp và gây đói.

Quế cũng chứa một hợp chất có tên là cinnamaldehyde. Trong nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Nutritional Science and Vitaminology, các nhà khoa học nhận thấy chất cinnamaldehyde có tác dụng giúp giảm mỡ bụng trên chuột thí nghiệm và lợi ích này được cho là cũng xuất hiện trên người.

Đậu đen

Đậu đen rất giàu protein thực vật và chất xơ SHUTTERSTOCK

Đậu đen rất giàu protein thực vật và chất xơ. Hai dưỡng chất thiết yếu này có tác dụng giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Obesity cho thấy thường xuyên ăn protein và chất xơ trong đậu đen có thể giúp giảm gần 4% chu vi vòng bụng.

Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi hay dâu tây chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa, chất xơ, vitamin nhưng lại ít calo. Chất chống ô xy hóa trong quả mọng được chứng minh là giúp chống lại căng thẳng ô xy hóa, tăng cường khả năng đốt mỡ thừa ở những người thường xuyên tập thể dục, theo Eat This, Not That!.