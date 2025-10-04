Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 yếu tố nguy hiểm nhất khiến người trẻ dễ bị suy thận

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/10/2025 05:18 GMT+7

Trong vài thập kỷ gần đây, tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh thận mạn tính và tổn thương thận cấp đang gia tăng trong nhóm trẻ tuổi. Do đó, một bộ phận người trẻ sẽ có nguy cơ không nhỏ với bệnh thận.

Nguyên nhân mắc bệnh thận không chỉ từ yếu tố di truyền hay bệnh mạn tính truyền thống như tiểu đường và huyết áp cao. Một số yếu tố sau được xem là nguy cơ với người trẻ.

Lạm dụng một số loại thuốc sẽ khiến thận dễ bị tổn thương

Thiếu vận động

Lối sống ít vận động là một yếu tố nguy cơ rõ rệt cho cả béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp. Đây đều là những nguyên nhân gián tiếp gây ảnh hưởng đến thận, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khi cơ thể ít di chuyển, lưu thông máu đến các cơ quan, trong đó có thận, sẽ giảm. Tốc độ trao đổi chất cũng bị suy giảm, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng, kháng insulin và các phản ứng viêm nội tạng.

Một lối sống ít vận động còn dẫn đến nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, tổn thương mạch máu nhỏ trong thận và giảm khả năng ứng phó khi có tác nhân tổn hại như thuốc.

Thiếu nước, nhịn tiểu lâu

Việc uống nước không đủ, để cơ thể mất nước kéo dài khiến nước tiểu cô đặc. Thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc các chất bài tiết, làm tăng nguy cơ sỏi thận. Trong khi đó, nhịn tiểu lâu cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu.

Nếu nhiễm trùng đường tiểu tái đi tái lại hoặc không được điều trị đúng thì nhiễm trùng có thể lan vào thận, dẫn đến viêm và tổn thương lâu dài.

Mỡ bụng nhiều

Thừa cân và béo phì là những yếu tố nguy cơ ngày càng phổ biến ở người trẻ. Một số bằng chứng khoa học cho thấy chu vi vòng eo lớn sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Điều này là do lượng mỡ thừa lớn sẽ làm tăng huyết áp, tốc độ lọc cầu thận, căng thẳng ô xy hóa và viêm mạn tính. Đôi khi, thận còn bị đè ép do mỡ nội tạng quá nhiều. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài khiến tổn thương cấu trúc cầu thận, xơ hóa và suy giảm chức năng thận.

Lạm dụng thuốc

Việc lạm dụng các loại thuốc không theo kê đơn, thuốc giảm đau hoặc các loại thuốc có hại cho thận, chẳng hạn một số loại kháng sinh, thuốc ức chế miễn dịch, có thể là tác nhân trực tiếp gây tổn thương thận cấp.

Ngoài thuốc, các chất độc môi trường, kim loại nặng như chì hoặc cadmium, nhất là từ thực phẩm chế biến hoặc do ô nhiễm, làm tăng nguy cơ gây viêm mô kẽ thận, thậm chí dẫn tới suy thận nếu tiếp xúc thường xuyên, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

thận suy thận bệnh thận thận mạn Mỡ thừa tiểu đường nhiễm trùng kháng insulin
