Cẩn thận: Ăn bưởi theo cách này có thể gây suy thận cấp!

Đặc biệt, loại quả nổi tiếng "tối kỵ" với thuốc tim và huyết áp là bưởi.

Bưởi với thuốc giảm mỡ máu statin có thể dẫn đến suy thận cấp

Bưởi và nước ép bưởi là thực phẩm phổ biến nhất cần tránh nếu bạn đang dùng một số loại thuốc tim mạch. Chúng có thể tương tác với statin, thuốc hạ cholesterol, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc điều trị huyết áp cao.

Ăn bưởi có thể làm chậm khả năng phân hủy các loại thuốc này của cơ thể và làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Điều này có thể gây đau cơ, chóng mặt và huyết áp thấp nguy hiểm.

Đặc biệt, với statin, nó có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu và dẫn đến phân hủy cơ hoặc tiêu cơ vân, từ đó có thể dẫn đến suy thận cấp, cô Kristine Dilley, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm y tế Wexner Đại học Bang Ohio (Mỹ) cảnh báo, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Đang dùng một số loại thuốc, cần lưu ý khi ăn bưởi Ảnh: AI

Cô Kristine Dilley khuyên nếu đang dùng những loại thuốc kể trên, nên nói chuyện với bác sĩ trước khi ăn bưởi vì ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra tác dụng phụ.

Ngoài ra, một số loại thực phẩm khác cũng có thể gây tác dụng không tốt cho người đang dùng thuốc tim mạch, huyết áp, bao gồm:

Thực phẩm giàu kali. Chuối, bơ, cam và trái cây sấy khô chứa nhiều kali. Khi dùng chung với các loại thuốc như spironolactone, ACE inhibitors hoặc ARB, lượng kali bài tiết qua thận giảm, dễ dẫn đến tăng kali máu. Tình trạng này gây hồi hộp tim, yếu cơ, thậm chí loạn nhịp tim, suy tim hoặc ngừng tim. Mặc dù một khẩu phần nhỏ thường không gây vấn đề, nhưng tiêu thụ nhiều thường xuyên thì cần thận trọng.

Rau bó xôi. Rau xanh như bó xôi chứa nhiều vitamin K, có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống đông máu warfarin, tăng nguy cơ huyết khối. Người dùng thuốc này cần duy trì lượng vitamin K ổn định để tránh biến chứng nguy hiểm.

Gia vị nhiều muối. Nước tương hay nước mắm chứa natri cao, dễ gây tích nước, tăng huyết áp và nặng thêm tình trạng suy tim. Người bệnh nên theo dõi cân nặng: nếu tăng nhanh hơn 1 - 1,3 kg trong 24 giờ, hoặc bị phù, khó thở, cần báo ngay cho bác sĩ.

Rượu. Rượu có thể tương tác mạnh với thuốc huyết áp, thuốc chống đông máu hoặc statin, gây hạ huyết áp quá mức, chảy máu hoặc gây áp lực lên gan. Các triệu chứng cảnh báo gồm chóng mặt, ngất, dễ bầm tím, vàng da hoặc vàng mắt.

Tỏi. Ở dạng bổ sung hoặc chiết xuất cô đặc, tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng chung với warfarin, aspirin hoặc clopidogrel. Ngoài ra, tỏi có thể khiến huyết áp giảm quá mức, dẫn đến chóng mặt hoặc dễ bầm tím.

Cam thảo. Cam thảo chứa glycyrrhizin, có thể làm giảm kali trong máu, gây rối loạn nhịp tim hoặc tăng huyết áp. Người cao tuổi, đặc biệt những người có vấn đề về tim, thận nên thận trọng. Dùng hơn 58 g cam thảo mỗi ngày trong hai tuần đã được ghi nhận có thể gây loạn nhịp tim ở người trên 40 tuổi.

Vì vậy: Nếu bạn đang dùng thuốc tim mạch, hãy cân nhắc tránh hoặc hạn chế các nhóm thực phẩm trên và trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn, tối ưu hiệu quả điều trị, theo Verywell Health.