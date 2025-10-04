Tác dụng bất ngờ của đậu xanh với đường huyết

Đậu xanh giúp kiểm soát đường huyết thông qua những cơ chế sau:

Đậu xanh có chỉ số đường huyết thấp

Một trong những lý do cơ bản khiến đậu xanh được xem là thực phẩm tốt cho người cần kiểm soát đường huyết là chỉ số đường huyết thấp. Chỉ số đường huyết của đậu xanh vào khoảng 25-28. Đây được xem là một mức rất thấp. Điều này giúp người ăn đậu xanh không bị tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đậu xanh giúp người ăn không bị tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn ẢNH: AI

Ức chế enzyme tiêu hóa carbohydrate

Một cơ chế sinh học thú vị là đậu xanh có thể chứa các hợp chất ức chế enzyme tiêu hóa carbohydrate, đặc biệt enzyme α-amylase và α-glucosidase. Các enzyme này vốn đóng vai trò phân giải tinh bột và đường oligosaccharide thành glucose để hấp thu vào máu.

Khi hoạt động của các enzyme này bị ức chế, tốc độ tạo glucose từ tinh bột bị giảm, làm giảm phản ứng tăng đường huyết sau ăn.

Cải thiện độ nhạy insulin

Đậu xanh không chỉ có tinh bột và chất xơ mà còn chứa peptide sinh học và protein phân lập. Những thành phần này có hoạt tính sinh học ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose và insulin. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy các peptide sinh học trong đậu xanh có khả năng phục hồi dung nạp glucose, giảm kháng insulin trên chuột thí nghiệm.

Điều hòa chuyển hóa lipid

Mối liên hệ giữa chuyển hóa đường và chuyển hóa lipid, viêm, căng thẳng ô xy hóa là rất chặt chẽ. Khi cơ thể có nhiều mỡ, đặc biệt mỡ nội tạng và tăng viêm, thì kháng insulin sẽ dễ xuất hiện hơn, làm đường huyết khó kiểm soát.

Một điểm quan trọng nữa là đậu xanh giúp cải thiện chức năng gan, giảm tổn thương gan do nhiễm mỡ. Tác dụng này gián tiếp giúp kiểm soát đường huyết. Nguyên nhân là vì gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa glucose.

Ảnh hưởng lên hệ vi sinh đường ruột

Đậu xanh, đặc biệt peptide từ đậu xanh, có thể điều chỉnh thành phần vi sinh đường ruột theo hướng có lợi. Việc cải thiện cân bằng vi sinh làm giảm tính thấm của ruột, giảm viêm hệ thống, từ đó làm giảm tình trạng kháng insulin và góp phần duy trì mức đường huyết ổn định, theo Healthline.