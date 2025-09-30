Uống nước ép ổi mỗi sáng: Bí quyết tự nhiên giúp kiểm soát đường huyết

Bên cạnh khả năng giảm đường huyết sau bữa ăn, nước ổi còn hỗ trợ tăng độ nhạy insulin, cải thiện lipid máu và phòng ngừa biến chứng tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Uống nước ép ổi vào buổi sáng giúp làm chậm hấp thụ đường glucose và cải thiện đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường ẢNH: AI

Uống nước ép ổi mỗi sáng tác động tích cực đến đường huyết nhờ những cơ chế sau:

Làm chậm hấp thụ glucose

Chất xơ hòa tan trong ổi, đặc biệt là pectin, có khả năng tạo thành lớp gel trong ruột, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường glucose vào máu. Chính cơ chế này mà thường xuyên dùng ổi sẽ giúp giảm đường huyết sau ăn ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Khi uống nước ép ổi tươi vào buổi sáng, đặc biệt là có cả phần thịt quả còn sót lại, người bệnh có thể duy trì mức đường huyết ổn định hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì biến động đường huyết sau ăn chính là yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng mạch máu.

Bảo vệ tế bào beta tuyến tụy

Ổi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất, cao gấp nhiều lần so với cam. Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào beta tuyến tụy, nơi sản xuất hoóc môn insulin.

Các nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa flavonoid và carotenoid trong ổi có tác dụng giảm căng thẳng oxy hóa, vốn là cơ chế then chốt dẫn đến tình trạng kháng insulin và tiểu đường loại 2.

Do đó, uống nước ổi mỗi sáng không chỉ bổ sung vitamin C mà còn cung cấp một loạt hợp chất chống ô xy hóa tự nhiên, có tác dụng bảo vệ chức năng chuyển hóa khỏi sự suy giảm.

Cải thiện độ nhạy insulin

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tiểu đường loại 2 là tình trạng kháng insulin, xảy ra khi cơ thể phản ứng không hiệu quả với hoóc môn insulin. Chất polyphenol từ ổi có khả năng cải thiện độ nhạy insulin bằng cách điều hòa hoạt động của enzyme liên quan đến chuyển hóa glucose. Cơ chế này giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm đường huyết tự nhiên mà không cần tăng liều thuốc.

Phòng biến chứng tim mạch

Người mắc tiểu đường thường kèm theo rối loạn lipid máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu trên chuyên san American Journal of Cardiology phát hiện tiêu thụ ổi trong 12 tuần giúp giảm cholesterol toàn phần, giảm chất béo trung tính và tăng cholesterol "tốt" HDL. Điều này tức là uống nước ép ổi không chỉ có tác dụng kiểm soát đường huyết mà còn phòng ngừa biến chứng tim mạch. Đây là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở bệnh nhân tiểu đường, theo Verywell Health.