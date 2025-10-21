Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Ca nô biên phòng Quảng Trị quần thảo cửa biển, giúp tàu thuyền tránh bão Fengshen

Thanh Lộc
Thanh Lộc
21/10/2025 18:36 GMT+7

Ứng phó bão Fengshen (bão số 12), lực lượng biên phòng Quảng Trị quần thảo nơi cửa biển, khẩn trương kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền vào tránh trú bão.

Chiều 21.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay đã chỉ đạo các Đồn biên phòng tuyến biển triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân, theo Điện chỉ đạo của Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng và công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh về việc chủ động ứng phó bão Fengshen (bão số 12).

Ca nô biên phòng Quảng Trị quần thảo nơi cửa biển, giúp tàu thuyền tránh bão số 12 - Ảnh 1.

Ca nô biên phòng quần thảo nơi cửa biển, tuyên truyền cho ngư dân về bão Fengshen

ẢNH: THANH LỘC

Ca nô biên phòng Quảng Trị quần thảo nơi cửa biển, giúp tàu thuyền tránh bão số 12 - Ảnh 2.

Tại các bãi neo đậu, luôn có bóng dáng của lực lượng biên phòng

ẢNH: THANH LỘC

Ca nô biên phòng Quảng Trị quần thảo nơi cửa biển, giúp tàu thuyền tránh bão số 12 - Ảnh 3.

Một tàu cá Quảng Trị đang vào khu neo đậu

ẢNH: THANH LỘC

Các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các kênh liên lạc phối hợp địa phương và gia đình thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động trên biển nắm diễn biến của bão, tìm nơi tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển để nắm tình hình; thống kê, kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển và bố trí lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức sắp xếp tàu thuyền vào các âu thuyền neo đậu an toàn.

Ca nô biên phòng Quảng Trị quần thảo nơi cửa biển, giúp tàu thuyền tránh bão số 12 - Ảnh 4.

Việc liên lạc với các tàu cá hoạt động trên biển luôn thực hiện thông suốt

ẢNH: THANH LỘC

Ca nô biên phòng Quảng Trị quần thảo nơi cửa biển, giúp tàu thuyền tránh bão số 12 - Ảnh 5.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân neo tàu

ẢNH: THANH LỘC

Tính đến 16 giờ ngày 21.10, Quảng Trị còn có 48 phương tiện với 203 lao động đang hoạt động trên biển, một số phương tiện đang di chuyển vào bờ và một số hoạt động không nằm trong vùng nguy hiểm.

