Ứng phó bão Fengshen: Vùng cao Đà Nẵng trữ lương thực phòng trường hợp bị cô lập

Đảm bảo đủ hàng hóa, không để tăng giá

Ngày 21.10, một lãnh đạo Sở Công thương TP.Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là lương thực, nước uống và các loại thuốc cơ bản… nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 12 có thể gây mưa đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố.

Vị này cũng cho hay, hiện tại nguồn cung hàng hóa tại Đà Nẵng vẫn ổn định và đảm bảo. Sở Công thương sẽ làm việc với các doanh nghiệp bán lẻ lớn, cam kết không để khan hiếm hàng, không tăng giá trong bất kỳ tình huống nào và chuẩn bị các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ của mưa bão.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân xã Trà Linh do xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 50 m ẢNH: NGỌC THƠM

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều qua 20.10, UBND TP.Đà Nẵng đã họp khẩn với các quận, huyện về công tác phòng chống bão và mưa lớn nhằm chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 12 có thể gây mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, lưu ý người dân cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm ít nhất 3 ngày, tránh bị động trong tình huống bão gây chia cắt, cô lập. "Không để bão đến mới đi mua mì tôm. Không để bị động, không để người dân bị cô lập, đói rét. Hộ nào khó khăn, chính quyền sẽ hỗ trợ kịp thời", ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng cho biết thành phố đã có kinh nghiệm ứng phó nhiều đợt thiên tai trước đây, vì vậy việc mỗi hộ gia đình có kế hoạch tự lo trong 72 giờ đầu là điều hết sức quan trọng, giúp giảm áp lực cho công tác cứu hộ và phân phối hàng hóa khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Dự trữ lương thực ứng phó bão số 12

Tại các xã miền núi TP.Đà Nẵng, nơi có nguy cơ cao bị cô lập do mưa lớn, công tác chuẩn bị ứng phó bão số 12 đang được triển khai khẩn trương.



Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê (TP.Đà Nẵng), cho biết xã đã họp với các lực lượng liên quan, thực hiện chủ trương "4 tại chỗ", yêu cầu các chủ tạp hóa tại các thôn, bản chủ động tích trữ hàng hóa, đặc biệt là lương thực; cấm tuyệt đối hành vi đầu cơ trục lợi trong thiên tai.

Vận động, di dời các hộ dân ở xã Trà Linh do xuất hiện vết nứt trên quả đồi ẢNH: NGỌC THƠM

"Tại các nhà văn hóa thôn, nhà rẫy của người dân, lương thực cũng đã được tích trữ. Trong trường hợp bị cô lập cả tuần, các thôn bản vẫn đủ lương thực để sử dụng", ông Chương nói.

Ngoài ra, các tổ tiền phương cũng đã được thành lập để túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có sự cố xảy ra.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng Kinh tế xã Trà Linh, cho biết hơn 90 tấn gạo đã được dự trữ tại các điểm trưởng thôn và các hàng quán, chưa kể lương thực người dân đã tự chuẩn bị.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị khoảng 1.100 thùng mì tôm. Gạo cùng với mì tôm đã được phân bổ rải rác đều ở các thôn. Nếu xảy ra chia cắt do mưa lũ hay sạt lở thì người dân vẫn đủ lương thực dùng ít nhất một tuần", ông Cường thông tin.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, bão số 12 di chuyển nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung trong các ngày 27 - 28.10.

Dự báo khu vực TP.Đà Nẵng có thể có mưa rất to từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm, kèm gió giật cấp 13 - 16, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao, chủ động sơ tán dân nếu cần thiết; đồng thời tổ chức kiểm tra các điểm kho hàng cứu trợ, sẵn sàng hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng.