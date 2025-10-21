Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Ứng phó bão Fengshen: Nông dân tất bật 'cứu hộ' hành Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
21/10/2025 12:06 GMT+7

Hàng trăm hộ dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang 'chạy đua' nhổ hành, phơi rồi chuyển về nơi khô ráo để kịp tránh mưa trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ.

Trước thông tin bão Fengshen (bão số 12) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông và được dự báo có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Quảng Ngãi, sáng 21.10, trên các cánh đồng hành của đặc khu Lý Sơn, bà con nông dân đang "chạy đua" với thời gian để thu hoạch hành trước khi bão đổ bộ.

Nông dân Lý Sơn khẩn trương thu hoạch hành trước bão số 12 đổ bộsố - Ảnh 1.

Người dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) tất bật thu hoạch hành chạy bão

ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Tại thôn An Vĩnh, từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân đã huy động toàn bộ nhân lực ra đồng, khẩn trương nhổ hành, bó, phơi, rồi chuyển về nơi khô ráo để kịp tránh gió mưa.

Ông Phan Đình Mười (ở thôn An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) cho biết gia đình ông có gần 3 sào hành. Dù hành vẫn còn non chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng nghe tin bão mạnh ông đã quyết định thu sớm.

"Biết là thu hoạch sớm thì năng suất thấp, nhưng nếu để bão vô thì coi như mất trắng. Giờ chỉ mong gom kịp để còn phơi khô, giữ được phần nào vốn liếng", ông Mười nói.

Cùng chung tâm trạng, chị Võ Thị Dung (ở thôn An Vĩnh) chia sẻ: "Bão số 12 ảnh hưởng, dự báo mưa lớn mấy ngày liền nên nông dân chúng tôi phải tranh thủ nhổ hành non. Dù thiệt một chút, nhưng còn hơn để bão qua rồi chẳng còn gì".

Nông dân Lý Sơn khẩn trương thu hoạch hành trước bão số 12 đổ bộsố - Ảnh 2.

Người dân thu hoạch hành

ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Ông Phạm Minh Hòa vừa nhổ hành vừa nói: "Phải tranh thủ từng giờ. Gặp mưa to, gió lớn mà chưa nhổ kịp thì hư hết. Mấy vụ trước cũng đã bị thiệt hại rồi, giờ phải rút kinh nghiệm".

Toàn đặc khu Lý Sơn hiện có hơn 300 ha hành, trong đó gần 80% diện tích đã được thu hoạch sớm để tránh bão. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp hướng dẫn nông dân thu hoạch nhanh, đồng thời gia cố kho chứa, nhà cửa và các công trình nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão vào gần.

Nông dân Lý Sơn khẩn trương thu hoạch hành trước bão số 12 đổ bộsố - Ảnh 3.

Toàn đặc khu Lý Sơn hiện có hơn 300 ha hành

ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Trưa nay 21.10, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết đã yêu cầu rà soát toàn bộ diện tích hành còn lại, huy động lực lượng hỗ trợ bà con thu hoạch khẩn trương để tránh bão số 12 đổ bộ làm hư hại. Bên cạnh đó, các kho chứa nông sản và khu vực dân cư ven biển cũng đang được gia cố để đảm bảo an toàn.

"Vụ hành là vụ sản xuất chủ lực trong năm của người dân Lý Sơn, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng ngàn hộ nông dân. Trung bình mỗi sào hành cho thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng, là nguồn sống của nhiều gia đình trên đảo", ông Huy nói.

Ứng phó bão Fengshen: Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo

Ứng phó bão Fengshen: Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo

Trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ vào miền Trung, chính quyền đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ người dân đảo Bé đề phòng bị cô lập.

