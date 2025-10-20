Nhà ở xã hội tại Quảng Trị của Vingroup giá khoảng bao nhiêu mỗi căn?

Ngày 20.10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Công ty TNHH vận hành Vincom Retail (thuộc Vingroup) đã cung cấp các thông tin về nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (P.Nam Đông Hà).

Cụ thể, Công ty TNHH vận hành Vincom Retail làm chủ đầu tư đã thực hiện dự án xây dựng 142 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích đất dự án 13,69 ha, trong đó diện tích khu đất xây dựng nhà ở xã hội là 11.574 m2 (mỗi căn khoảng 70 m2).

Nhà ở xã hội do Vingroup xây dựng tại Quảng Trị được người môi giới dự kiến có mức giá từ 1,1 - 1,3 tỉ đồng/căn ẢNH: BÁ HOÀNG

Hoàn thiện vào năm 2024, hiện tại, nhà đầu tư đang trong quá trình xây dựng giá bán, giá cho thuê và dự kiến trong tháng 11 tới sẽ nhận đơn đăng ký mua, cho thuê 142 căn nhà ở xã hội nói trên.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu nhà ở xã hội được xây dựng khang trang, hoàn thiện các phần ngoài, hệ thống đường sá được xây dựng chỉn chu. Khu nhà này gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trường học, khu thương mại Vincom Plaza.

Anh Lê Đình Văn (người môi giới) cho biết anh được ủy quyền của chủ đầu tư dự án, nếu có khách hàng cần mua sẽ hướng dẫn các hồ sơ và mức giá dự kiến của khu nhà ở xã hội khoảng 1,1 - 1,3 tỉ đồng/căn (trừ một số căn có 2 mặt tiền).

Ông Văn Đức Lợi, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH vận hành Vincom Retail chưa cung cấp giá bán, giá cho thuê của các căn nhà ở xã hội ở dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà.

"Khi được cung cấp thông tin, sẽ công khai giá bán, giá cho thuê lên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị và trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh", ông Lợi nói.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được xây dựng hoàn thiện ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị.