Thời sự

Quảng Trị: Cầu sụt lún, cảnh báo 'xe qua từng chiếc một' mới an toàn

Bá Cường
Bá Cường
20/10/2025 17:58 GMT+7

Xây dựng từ hơn 30 năm trước và đã có dấu hiệu sụt lún ở các nhịp, cây cầu ở xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) được kiến nghị lắp biển cảnh báo 'ô tô qua cầu từng chiếc một' để đảm bảo an toàn.

Nằm trên tuyến QL49C (Quảng Trị), một trong các con đường quan trọng từ trung tâm P.Đông Hà về cảng Cửa Việt, ở khu vực đông dân cư, lưu lượng giao thông lớn... nhưng cầu Bồ Bản (xã Nam Cửa Việt) lại đang trở thành mắt xích yếu nhất. Cầu xuống cấp, nhịp cầu bị sụt lún khiến người dân qua lại hoang mang, lo lắng.

Quảng Trị: Cầu sụt lún, cảnh báo 'xe qua từng chiếc một' mới an toàn- Ảnh 1.

Cầu Bồ Bản bị sụt lún và thấy rõ qua quan sát bằng mắt thường

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày hôm nay 20.10, tại cầu Bồ Bản, các nhịp thứ 2 và 3 bị sụt lún khoảng 8 - 10 cm kéo theo mặt cầu cũng võng xuống, khiến các phương tiện qua lại khó khăn.

Quảng Trị: Cầu sụt lún, cảnh báo 'xe qua từng chiếc một' mới an toàn- Ảnh 2.

Người dân lo lắng mỗi khi di chuyển qua cầu Bồ Bản

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, ở xã Triệu Bình, Quảng Trị) cho biết cây cầu bị xuống cấp cách đây vài tháng nhưng nay vẫn chưa thấy sửa chữa.

"Sau sáp nhập, cây cầu trở thành nơi địa giới của 2 xã Triệu Bình và xã Nam Cửa Việt. Cách đây vài tháng cầu xuất hiện tình trạng sụt lún ở các nhịp cầu, có nơi sụt xuống gần 10 cm. Người dân đã nhiều lần phản ánh với địa phương, đăng lên mạng xã hội để hy vọng sớm nhận được sự hỗ trợ, sửa chữa cầu", ông Nghĩa nói.

Quảng Trị: Cầu sụt lún, cảnh báo 'xe qua từng chiếc một' mới an toàn- Ảnh 3.

Cầu được lắp biển trọng tải 13 tấn để đảm bảo điều kiện khai thác

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo tìm hiểu, cầu Bồ Bản được xây dựng vào năm 1992, đến nay vẫn chưa qua một lần được tu sửa. Cầu dài 45 m, rộng 6,5 m gồm 5 nhịp, mỗi nhịp dài 8,6 m.

Cầu kết nối giao thông giữa các xã trong khu vực, đặc biệt là nối 2 xã Triệu Bình và Nam Cửa Việt nên lưu lượng giao thông hằng ngày rất lớn.

Quảng Trị: Cầu sụt lún, cảnh báo 'xe qua từng chiếc một' mới an toàn- Ảnh 4.

Các nhịp cầu thứ 2 và 3 bị sụt lún từ 8 - 10 cm, kéo theo mặt đường cũng bị sụt lún theo

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước tình trạng xuống cấp của cây cầu, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt, cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị sẽ sớm có phương án khắc phục sửa chữa cầu Bồ Bản.

"Chúng tôi đã kiến nghị cấp trên và Sở Xây dựng cũng đã có kiến nghị về việc lắp biển cảnh báo ở hai đầu cầu với nội dung "Chú ý! Cầu yếu, ô tô qua cầu từng chiếc một" để đảm bảo điều kiện khai thác của cây cầu", ông Dũng nói.

