Cầu, tuyến nắn trên QL28B thi công ì ạch, Lâm Đồng ra ‘tối hậu thư’

Lâm Viên
18/10/2025 08:26 GMT+7

Toàn tuyến QL28B đang nâng cấp, mở rộng nhưng nhiều hạng mục cầu và tuyến nắn thi công chậm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ và chuẩn bị phương án thay thế để đẩy nhanh thi công.

Cuối giờ chiều 17.10, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát toàn tuyến QL28B, từ khu vực ngã ba Lương Sơn - QL1 đến điểm cuối tuyến là ngã ba Tà Hine. Đây là tuyến đường kết nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ).

Ông Hiệp nhận xét, nhiều công trình cầu và tuyến nắn trên QL28B vẫn thi công rất chậm. Dù tiến độ dự án có cải thiện so với vài tuần trước nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang và một số đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng vẫn chưa có công nhân thi công.

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nhiều công trình cầu và tuyến nắn trên QL28B đang ì ạch, chậm tiến độ

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư rà soát, tổ chức lại thi công trên hiện trường; xử lý nghiêm các nhà thầu không triển khai đúng tiến độ; đồng thời chuẩn bị phương án thay thế để đẩy nhanh tiến độ dự án QL28B.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án 5 (đơn vị chủ đầu tư), đến nay, giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 615/1.083 tỉ đồng (chưa tính dự phòng), tương đương 57% giá trị hợp đồng, với 37,65 km mặt đường bê tông nhựa đã được thảm, đạt 54%.

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Võ Ngọc Hiệp (thứ 1 bên trái) yêu cầu chủ đầu tư rà soát và tổ chức lại thi công trên hiện trường, đẩy nhanh tiến độ QL28B

ẢNH: LÂM VIÊN

Đơn vị thi công thừa nhận một số hạng mục cầu, tuyến nắn vẫn còn chậm nhưng cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ tại các khu vực đã có mặt bằng.

Ban Quản lý Dự án 5 kiến nghị tỉnh sớm bàn giao phần diện tích mặt bằng còn vướng, chủ yếu ở các đoạn tập trung đông dân cư thuộc xã Lương Sơn, để đảm bảo tiến độ.

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Dự án nâng cấp, cải tạo QL28B chậm tiến độ, gây ảnh hưởng giao thông nội tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, dự án nâng cấp, cải tạo QL28B phải hoàn thành trong năm 2025. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ đảm bảo giao thông thuận lợi, kết nối liên vùng mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng sau sáp nhập.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL28B dài khoảng 68 km, trong đó đoạn Km 0 - Km 28 là đường cấp 3 đồng bằng, đoạn Km 28 - Km 69 là đường cấp 3 miền núi, với kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Hiện dự án có tới 10 nhà thầu tham gia thi công, nhưng tiến độ một số công trình cầu, tuyến nắn vẫn chậm so với kế hoạch.

Một số hình ảnh nâng cấp, mở rộng QL28B do Thanh Niên ghi lại:

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Nhiều đoạn mở rộng trên QL28B vẫn còn ngổn ngang

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 5.

Một số đoạn QL28B bụi bay mịt mù do thi công mở rộng

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 6.

Công trình cầu trên QL28B đang thi công ngổn ngang, chưa hoàn thiện

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 7.

Tiến độ xây dựng các cầu còn rất chậm

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 8.

Nhiều đoạn thi công mở rộng còn ì ạch

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ thi công chậm của các công trình cầu trên QL28B tại Lâm Đồng - Ảnh 9.

Công trình mở rộng QL28B vẫn ngổn ngang, trong khi Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành trước cuối năm 2025

ẢNH: LÂM VIÊN

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
