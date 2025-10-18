Cầu, tuyến nắn trên QL28B thi công ì ạch, Lâm Đồng ra ‘tối hậu thư’

Cuối giờ chiều 17.10, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát toàn tuyến QL28B, từ khu vực ngã ba Lương Sơn - QL1 đến điểm cuối tuyến là ngã ba Tà Hine. Đây là tuyến đường kết nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ).

Ông Hiệp nhận xét, nhiều công trình cầu và tuyến nắn trên QL28B vẫn thi công rất chậm. Dù tiến độ dự án có cải thiện so với vài tuần trước nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang và một số đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng vẫn chưa có công nhân thi công.

Nhiều công trình cầu và tuyến nắn trên QL28B đang ì ạch, chậm tiến độ ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư rà soát, tổ chức lại thi công trên hiện trường; xử lý nghiêm các nhà thầu không triển khai đúng tiến độ; đồng thời chuẩn bị phương án thay thế để đẩy nhanh tiến độ dự án QL28B.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án 5 (đơn vị chủ đầu tư), đến nay, giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 615/1.083 tỉ đồng (chưa tính dự phòng), tương đương 57% giá trị hợp đồng, với 37,65 km mặt đường bê tông nhựa đã được thảm, đạt 54%.

Ông Võ Ngọc Hiệp (thứ 1 bên trái) yêu cầu chủ đầu tư rà soát và tổ chức lại thi công trên hiện trường, đẩy nhanh tiến độ QL28B ẢNH: LÂM VIÊN

Đơn vị thi công thừa nhận một số hạng mục cầu, tuyến nắn vẫn còn chậm nhưng cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ tại các khu vực đã có mặt bằng.

Ban Quản lý Dự án 5 kiến nghị tỉnh sớm bàn giao phần diện tích mặt bằng còn vướng, chủ yếu ở các đoạn tập trung đông dân cư thuộc xã Lương Sơn, để đảm bảo tiến độ.

Dự án nâng cấp, cải tạo QL28B chậm tiến độ, gây ảnh hưởng giao thông nội tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, dự án nâng cấp, cải tạo QL28B phải hoàn thành trong năm 2025. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ đảm bảo giao thông thuận lợi, kết nối liên vùng mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng sau sáp nhập.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL28B dài khoảng 68 km, trong đó đoạn Km 0 - Km 28 là đường cấp 3 đồng bằng, đoạn Km 28 - Km 69 là đường cấp 3 miền núi, với kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Hiện dự án có tới 10 nhà thầu tham gia thi công, nhưng tiến độ một số công trình cầu, tuyến nắn vẫn chậm so với kế hoạch.

Một số hình ảnh nâng cấp, mở rộng QL28B do Thanh Niên ghi lại:

Nhiều đoạn mở rộng trên QL28B vẫn còn ngổn ngang ẢNH: LÂM VIÊN

Một số đoạn QL28B bụi bay mịt mù do thi công mở rộng ẢNH: LÂM VIÊN

Công trình cầu trên QL28B đang thi công ngổn ngang, chưa hoàn thiện ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ xây dựng các cầu còn rất chậm ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều đoạn thi công mở rộng còn ì ạch ẢNH: LÂM VIÊN