Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng: Ngổn ngang trên công trường nâng cấp QL28B đang chậm tiến độ

Lâm Viên
Lâm Viên
07/10/2025 10:46 GMT+7

Việc cải tạo, nâng cấp QL28B, tuyến huyết mạch nối Đà Lạt - Phan Thiết đang chậm tiến độ, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam) khẩn trương thi công.

Ngày 7.10, ông Lê Văn Chung, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 5, cho biết đang đốc thúc các đơn vị thi công tăng ca tăng kíp và máy móc phương tiện đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp QL28B, nối Mũi Né, Phan Thiết với Đà Lạt.

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 1.

Ngổn ngang việc cải tạo, nâng cấp QL28B

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó chiều 6.10, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Ban Quản lý dự án 5 (đơn vị được giao tổ chức thực hiện quản lý dự án) cần quan tâm, nghiêm túc, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên tuyến QL28B.

Ông Chung cho biết dự án có tổng chiều dài khoảng 68 km, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với thời gian thi công hoàn thành trong năm 2025, hoàn thiện bàn giao trong năm 2026. Đến nay giá trị thực hiện dự án khoảng 595/1.083 tỉ đồng (chưa kể phí dự phòng), đạt 55% giá trị hợp đồng. Hiện nay trải cấp phối đá dăm 43/68 km (đạt 63%), thảm bê tông nhựa 35,5/68 km (đạt 53%).

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 2.

Đến đầu tháng 10.2025 trải cấp phối đá dăm trên QL28B đạt 63%

ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Chung, công tác giải phóng mặt bằng hiện tại còn 6/68 km (khoảng 9%) chưa bàn giao, chủ yếu trên địa bàn xã Lương Sơn, ngoài ra còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành công tác di dời, do vậy chưa thể triển khai thi công đồng bộ. 

Hiện nay xã Tà Hine và xã Ninh Gia chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ nào để có cơ sở chi trả tiền cho các hộ dân, tạo sự đồng thuận, đồng thời giải ngân vốn mà Bộ Xây dựng đã bố trí cho dự án.

Ông Chung cũng cho biết từ đầu tháng 5, thời tiết mưa nhiều trên toàn tuyến, gây khó khăn cho công tác triển khai thi công nền đường, đặc biệt là đào đắp đất làm ảnh hưởng tiến độ. Dự kiến mùa mưa còn kéo dài đến hết tháng 10.

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 3.

Thời tiết mưa nhiều trên toàn tuyến, gây khó khăn trong việc đào đắp đất dọc QL28B

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hướng dẫn xác định nguồn gốc sử dụng đất. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh tiến độ thi công QL28B còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi chỉ còn 3 tháng nữa hết năm 2025; đề nghị Ban Quản lý dự án 5 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hiệp cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sớm triển khai thi công và hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường.

Một số hình ảnh thi công cải tạo, nâng cấp QL28B:

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 4.

Tiến độ thi công QL28B còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 5.

Thi công cống thoát nước trên QL28B

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án 5 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 7.

Công nhân làm việc trên QL28B

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 8.

Đơn vị thi công tăng cường làm ca đêm khi trời không mưa

ẢNH: CTV

Cận cảnh quá trình nâng cấp QL28B chậm tiến độ tại Lâm Đồng- Ảnh 9.

Việc cải tạo, nâng cấp QL28B phải hoàn thành cuối năm 2025

ẢNH: LÂM VIÊN


Tin liên quan

QL28B nối Mũi Né - Đà Lạt sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay?

QL28B nối Mũi Né - Đà Lạt sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay?

Công trình sửa chữa, nâng cấp QL28B nối 2 vùng du lịch Mũi Né - Đà Lạt rất quan trọng, nhưng việc thi công lại ì ạch, nhếch nhác.

Khám phá thêm chủ đề

QL28B Ban Quản lý Dự án 5 đẩy nhanh tiến độ Đơn vị thi công Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận