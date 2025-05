Các công trình giao thông ở Đà Lạt chậm tiến độ, chưa đảm bảo an toàn

Ngày 28.5, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo TP.Đà Lạt yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Xe ô tô bị nạn trên đường Hoàng Văn Thụ, TP.Đà Lạt, đoạn đường đang được nâng cấp mở rộng ẢNH: CTV

Theo đó, qua rà soát, hiện nay các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt như: Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ, Hải Thượng, Phù Đổng Thiên Vương... tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân còn rất chậm, đồng thời chưa đảm bảo về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Cụ thể như: hạng mục hố ga, mương đan chưa đảm bảo về an toàn giao thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông, hạng mục bó vỉa của một số công trình sử dụng vật liệu trơn trượt gây mất an toàn cho người dân...

Công trình mở rộng đường Hoàng Văn Thụ chậm tiến độ ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông đường Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ, Hải Thượng, Phù Đổng Thiên Vương...; thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt lưu ý các hạng mục mương đan, hố ga...

Nút giao Phù Đổng Thiên Vương - Thánh Mẫu chậm hoàn thành, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu rà soát các hạng mục bó vỉa của các công trình giao thông để khắc phục việc trơn trượt gây mất an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng.

Đối với các dự án đang thi công đề nghị đơn vị thi công nghiên cứu có phương án, giải pháp khắc phục việc sử dụng một số vật liệu làm bó vỉa dễ trơn trượt gây mất an toàn cho người dân. Báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh trước ngày 15.6.