Thời sự Dân sinh

Bộ Xây dựng báo cáo khắc phục xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
27/09/2025 13:04 GMT+7

Sau chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý sạt lở, 'hở hàm ếch' trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Bộ Xây dựng đã báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp khắc phục và kế hoạch đảm bảo an toàn khai thác lâu dài.

Ngày 27.9, tin từ Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý tình trạng xói lở, "hở hàm ếch" trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng), Bộ Xây dựng đã cho kiểm tra và chỉ đạo có biện pháp khắc phục bảo đảm an toàn cho xe lưu thông.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tiến hành nghiệm thu. Tuyến đường này hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác ngày 10.6.2024. Công trình hiện đang trong thời gian bảo hành 24 tháng.

Thời gian qua, thời tiết tại tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và công trình. Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750, Km213+850, Km215+300, Km215+620 (đều ở phía bên phải tuyến từ bắc vào nam) đã xảy ra hiện tượng xói lở mái taluy (hở hàm ếch).

Bộ Xây dựng báo cáo khắc phục xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Tình trạng "hở hàm ếch" tại mép nền đường của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được khắc phục, đảm bảo an toàn lưu thông

ẢNH : QUẾ HÀ

Ngay sau khi xuất hiện hư hỏng do mưa lớn, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 7 (chủ đầu tư) cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và khẩn trương khắc phục. Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam (cơ quan quản lý, vận hành tuyến) đã triển khai biện pháp cảnh báo, phân luồng, thu dọn đất cát tràn vào đường, gia cố tạm nền đường, bảo đảm an toàn giao thông và ngăn chặn hư hỏng lan rộng.

Bộ Xây dựng khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình, có giải pháp khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài. Đồng thời, toàn bộ dự án sẽ được rà soát để kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa bão, nhằm xử lý và đảm bảo khai thác an toàn, thông suốt.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng sạt lở mái taluy, xuất hiện "hở hàm ếch" tại mép nền đường ở một số vị trí. Đây là phạm vi thuộc gói thầu xây lắp XL04. Ban Quản lý Dự án 7 và đơn vị quản lý tuyến đã tiến hành gia cố tạm và đang tính toán phương án xử lý lâu dài để không tái diễn tình trạng hư hỏng trên.

Cảnh báo xói lở, nguy cơ mất an toàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cảnh báo xói lở, nguy cơ mất an toàn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hơn 11.000 tỉ đồng liên tiếp có nhiều điểm xói lở, nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân lo ngại và đề nghị cần xử lý tận gốc.

