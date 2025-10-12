Nóng: Chính thức nâng thu nhập lên 20 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội

Theo đó, Nghị định số 261/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 192/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội đã được ban hành.

Nghị định 261/2025 quy định, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Chính thức nâng mức thu nhập lên 20 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Nếu người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập quy định tại nghị định này nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 điều 76 của luật Nhà ở trong trường hợp không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định tại nghị định này và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư để thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập.

Nghị định cũng cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được nộp 20% nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội

Nghị định cũng nêu rõ, chủ đầu tư nhà ở thương mại được nộp 20% nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền. Số tiền này tương đương tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa nộp thì thực hiện tính, thu, nộp theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp đã tính tiền nhưng chưa nộp tiền thì phải nộp số tiền đã tính và số tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đã tính, đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải nộp thêm.