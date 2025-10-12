Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM có 326 dự án đang giải phóng mặt bằng

Đình Sơn
Đình Sơn
12/10/2025 09:14 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, hiện trên địa bàn TP.HCM có 326 dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai.

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 157 dự án, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu 165 dự án, Bình Dương 47 dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024, toàn TP.HCM có 157 dự án được giao vốn với tổng số 34.052 tỉ đồng, nhưng tỷ lệ chi trả chỉ đạt 54,25%, tỷ lệ bàn giao mặt bằng trung bình là 77,39%. Đáng chú ý, có 15 ban bồi thường chưa đạt tỷ lệ giải ngân 100% theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Năm 2025, có 110 dự án được giao tổng vốn 24.513 tỉ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 79,87%. Mặc dù 11 ban bồi thường đã giải ngân đạt từ 50 - 100%, nhưng vẫn còn 5 ban bồi thường chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch.

TP.HCM có 326 dự án đang giải phóng mặt bằng- Ảnh 1.

TP.HCM triển khai đền bù, giải tỏa cho 326 dự án

Ảnh: Đ.S

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các xã, phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, Sở đã trình văn bản hướng dẫn trình tự phối hợp gồm 20 bước giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; chủ động tổng hợp và tham mưu, hướng dẫn giải quyết 63 hồ sơ khó khăn, vướng mắc cụ thể trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương để các địa phương tiếp tục thực hiện các quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các quy định.

Trong công tác phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm tạo sự minh bạch và trách nhiệm cao hơn cho các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất áp dụng cơ chế "6 rõ" gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

TP.HCM làm sạch dữ liệu hơn 5 triệu thửa đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đã triển khai chi tiết nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

