Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã tiến hành rà soát, phân loại trên 5 triệu thửa đất của 168 xã, phường, đặc khu theo ba nhóm.

Nhóm thứ nhất, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng, đang khai thác sử dụng ổn định, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Nhóm thứ hai, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, còn thiếu hoặc sai lệch một số trường thông tin, cần tiếp tục làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để bảo đảm tính chính xác và đồng bộ.

Nhóm thứ ba, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng nhưng không thể khai thác sử dụng, cần phải xây dựng lại mới.

TP.HCM làm sạch dữ liệu hơn 5 triệu thửa đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TP.HCM bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố phải kết nối được cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối cơ sở dữ liệu thuế, một số ngành trọng điểm của thành phố. Từ đó tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Trong chiến dịch lần này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phân công rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục đất đai đăng ký, cấp sổ hồng lần đầu thuộc thẩm quyền của Sở phải được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM đồng bộ với dịch vụ công quốc gia. Việc trả kết quả phải liên kết bản quét kết quả giải quyết thủ tục hành chính có ký số lên hệ thống một cửa thành phố.

Đối với các hồ sơ mà kết quả giải quyết thủ tục hành chính là sổ hồng, sau khi kết thúc, hồ sơ thực hiện liên kết bản quét sổ hồng có ký số vào hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ dạng giấy về Văn phòng đăng ký đất đai theo khu vực (3 khu vực) để cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.