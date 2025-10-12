Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM làm sạch dữ liệu hơn 5 triệu thửa đất

Đình Sơn
Đình Sơn
12/10/2025 08:50 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đã triển khai chi tiết nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã tiến hành rà soát, phân loại trên 5 triệu thửa đất của 168 xã, phường, đặc khu theo ba nhóm.

Nhóm thứ nhất, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng, đang khai thác sử dụng ổn định, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Nhóm thứ hai, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, còn thiếu hoặc sai lệch một số trường thông tin, cần tiếp tục làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để bảo đảm tính chính xác và đồng bộ.

Nhóm thứ ba, cơ sở dữ liệu đã được xây dựng nhưng không thể khai thác sử dụng, cần phải xây dựng lại mới.

TP.HCM làm sạch dữ liệu hơn 5 triệu thửa đất- Ảnh 1.

TP.HCM làm sạch dữ liệu hơn 5 triệu thửa đất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TP.HCM bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố phải kết nối được cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối cơ sở dữ liệu thuế, một số ngành trọng điểm của thành phố. Từ đó tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Trong chiến dịch lần này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phân công rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục đất đai đăng ký, cấp sổ hồng lần đầu thuộc thẩm quyền của Sở phải được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM đồng bộ với dịch vụ công quốc gia. Việc trả kết quả phải liên kết bản quét kết quả giải quyết thủ tục hành chính có ký số lên hệ thống một cửa thành phố.

Đối với các hồ sơ mà kết quả giải quyết thủ tục hành chính là sổ hồng, sau khi kết thúc, hồ sơ thực hiện liên kết bản quét sổ hồng có ký số vào hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ dạng giấy về Văn phòng đăng ký đất đai theo khu vực (3 khu vực) để cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Tin liên quan

Kiến nghị kết thúc hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Kiến nghị kết thúc hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đảng ủy Cục Quản lý đất đai vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh về cấp xã.

Khám phá thêm chủ đề

đất đai Sổ hồng Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận