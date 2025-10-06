Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Bàn giải pháp cấp sổ hồng cho 84.000 căn nhà

06/10/2025 11:47 GMT+7

84 dự án, với khoảng 84.000 căn nhà từ 2007 đến nay khách hàng vẫn chưa được cấp sổ hồng do những vướng mắc liên quan đến định giá đất.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, hiện có 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai 2003 đến nay vẫn chưa được định giá. Mỗi hồ sơ liên quan trung bình khoảng 1.000 căn hộ, tức hơn 84.000 căn chưa được cấp sổ hồng.

Nguyên nhân chính phát sinh vướng mắc là những dự án này triển khai trong giai đoạn 2007 - 2010 nên đến nay việc thu thập dữ liệu làm cơ sở định giá gần như không thể. Tại những thời điểm đó, ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức (cũ) chưa có dự án chung cư tương tự để so sánh.

Ngoài ra, Nghị định 12/2024 từng gây khó khăn cho hầu hết dự án trong việc xác định giá đất, chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 71/2024, tình hình mới dần được tháo gỡ. Việc chuyển thẩm quyền định giá từ Sở Tài chính sang Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khiến nhiều hồ sơ bị treo kéo dài.

Việc hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo, kéo theo nhiều hệ lụy.

Để gỡ vướng cho các dự án trên, làm cơ sở để cấp sổ hồng cho người mua nhà, mới đây UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102/2024 theo hướng đối với những trường hợp phải xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) thì áp dụng bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhân với hệ số K ban hành năm 2015.

Điều này sẽ đảm bảo phù hợp với giá thị trường và hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư. Đồng thời phù hợp với giá đất thị trường, không gây thất thoát ngân sách, không phát sinh thiệt hại, lãng phí nguồn lực đất đai, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, người dân. Góp phần sớm đưa các dự án đi vào hoàn thiện đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bổ sung quỹ nhà ở cho đối tượng có nhu cầu và đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người sử dụng đất...

Chỉ định chủ đầu tư, nhà ở xã hội tăng tốc

Chỉ định chủ đầu tư, nhà ở xã hội tăng tốc

Mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất chỉ định 18 doanh nghiệp có năng lực tốt làm nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương. Bước đi này hứa hẹn sẽ giúp đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm về đích.

