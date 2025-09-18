Kiến nghị áp dụng hệ số K gỡ vướng cho 100 dự án

Theo UBND TP.HCM, điều 63 Nghị định 102 quy định xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) đối với đất được nhà nước giao, cho thuê trước luật đất đai 2013. Thực tế triển khai thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM hiện còn khoảng gần 100 dự án bất động sản áp dụng theo quy định trên.

Tuy nhiên, do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ (trước luật Đất đai 2013), thời gian quá lâu nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.

Do đó, UBND TP.HCM đã có công văn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường những nội dung vướng mắc liên quan đến phương pháp hệ số K để áp dụng đối với các trường hợp trên theo quy định Nghị định 102.

Sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã có hướng dẫn thực hiện theo phương pháp hệ số K đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp này không thể thực hiện được do không thể thu thập được thông tin về các tài sản so sánh có tính chất tương đồng ở thời điểm quá khứ để áp dụng.

UBND TP.HCM nhấn mạnh sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng cũng như quá trình phát triển đô thị trên địa bàn cả nước nói chung. Đến nay có hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo kéo theo nhiều hệ lụy.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, UBND TP.HCM tiếp tục có công văn báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến ngày 15.8, Chính phủ ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, nội dung UBND TP.HCM báo cáo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102 vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung.

Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, UBND TP.HCM đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102 theo hướng cho phép áp dụng hệ số K do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Việc này đảm bảo phù hợp với giá thị trường và hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư.