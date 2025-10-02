Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gỡ vướng giá đất, TP.HCM có thể cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ

Vũ Phượng - Uyển Nhi
02/10/2025 21:13 GMT+7

TP.HCM đang kiến nghị gỡ vướng pháp lý về giá đất, dự kiến xử lý 84 hồ sơ tồn đọng. Nếu hoàn tất, khoảng 84.000 căn hộ sẽ được cấp sổ hồng, đáp ứng chỗ ở cho 300.000 người.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, TP.HCM đã gửi kiến nghị để gỡ vướng pháp lý về giá đất. Nếu hoàn tất, khoảng 84.000 căn hộ sẽ được cấp sổ hồng, đáp ứng chỗ ở cho 300.000 người.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM phê duyệt hơn 70 phương án giá đất, tương ứng nguồn thu 52.000 tỉ. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Sở tiếp tục trình hơn 70 hồ sơ xác định giá đất, thu thêm 34.000 tỉ.

Gỡ vướng giá đất, TP.HCM có thể cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ- Ảnh 1.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Dương nói thêm, từ khi luật Đất đai 2024 và Nghị định 71 được ban hành, việc phê duyệt và định giá đất trở nên thuận lợi, nhanh chóng hơn nhiều so với trước. Từ thời điểm có hồ sơ quyết định giao đất đến khi trình hồ sơ xác định giá đất khoảng 2 tháng.

Có những dự án như đường Vành đai 3, chỉ trong 1 tháng là có phương án giá đất, được người dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nhận xét, việc xác định giá đất sẽ khó với hồ sơ có quyết định giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai 2003.

Gỡ vướng giá đất, TP.HCM có thể cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ- Ảnh 2.

TP.HCM còn 84 hồ sơ giao đất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai 2003 nhưng đến nay chưa hoàn thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bởi trước đây, công tác xác định giá đất được chuyển từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường nên còn tồn tại. Ông Dương dẫn chứng, TP.HCM tồn 84 hồ sơ giao đất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai 2003 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

Nguyên nhân là do thời điểm từ năm 2007 - 2010, ở các địa phương như: Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp bắt đầu xây chung cư. Thời điểm này, chưa có chung cư nào ở đây để thu thập thông tin, xây dựng giá đất.

Luật Đất đai năm 2024 thì quy định, trường hợp có quyết định giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai 2003, 2013 đến nay chưa phê duyệt giá đất thì Chính phủ quyết định phương pháp xây dựng giá đất đó.

Gỡ vướng giá đất, TP.HCM có thể cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ- Ảnh 3.

84.000 căn hộ ở TP.HCM có thể được cấp sổ

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Từ nội dung này, Sở đã kiến nghị nhiều văn bản báo cáo UBND TP.HCM để TP.HCM báo cáo Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính tháo gỡ. Sắp tới, hai bộ sẽ mời các địa phương cùng họp để xử lý nội dung này", ông Dương thông tin.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lấy dẫn chứng, với 84 hồ sơ giao đất còn vướng mắc pháp lý, mỗi hồ sơ khoảng 1.000 căn hộ. Nếu được gỡ vướng, TP.HCM sẽ cấp sổ hồng cho khoảng 84.000 căn hộ, giải phóng hơn 300.000 chỗ ở; đặc biệt, phát huy được nguồn lực đất đai.

