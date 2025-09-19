Hơn 700 căn hộ ở TP.HCM chưa tháo dỡ 'chuồng cọp': Cảnh sát PCCC nói gì?

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết sau vụ cháy tại chung cư Độc Lập (6.7.2025), UBND TP.HCM có văn bản về tăng cường phòng cháy tại các chung cư cũ trên địa bàn. Trong đó, văn bản yêu cầu tập trung vận động tuyên truyền tháo dỡ chuồng cọp, mở thêm lối thoát hiểm.

Sau khi có văn bản này, PC07 đã phối hợp Sở Xây dựng, UBND các phường kiểm tra rà soát, thống kê trên địa bàn TP.HCM có 15.161 căn hộ lắp đặt "chuồng cọp".

Hơn 700 căn hộ chung cư cũ ở TP.HCM giữ nguyên hiện trạng, chưa tháo dỡ "chuồng cọp" ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bên cạnh rà soát đã tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát hiểm, cảnh sát cũng mang theo cưa sắt, chủ động giúp người dân tháo dỡ "chuồng cọp".

"Các cán bộ chiến sĩ mang theo nhiều dụng cụ cưa cắt để giúp người dân chung cư tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát hiểm. Lực lượng tập trung làm ngoài giờ hành chính và cuối tuần vì khi đó người dân mới ở nhà, nếu chờ người dân đi tìm thuê đơn vị, ký hợp đồng thì sẽ rất chậm", thượng tá Trần Xuân Phương chia sẻ.

Đến nay, 14.445 căn hộ (tương đương 95,3%) đã được tháo dỡ "chuồng cọp" hoặc mở thêm lối thoát hiểm; còn 716 căn hộ (chiếm 4,7%) giữ nguyên chưa tháo dỡ. Nguyên nhân được PC07 đưa ra là do một số căn hộ còn e ngại về an ninh trật tự, sợ mở "chuồng cọp" ra thì dễ bị trộm cắp; căn hộ cho thuê, người chủ nhà không có mặt; căn hộ đang để trống, chưa tìm được chủ.

PC07 sẽ tiếp tục theo dõi, vận động chủ các căn hộ này tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát hiểm và khuyến khích người dân không tái lắp đặt để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, ngày 12.7, toàn bộ 33 khu vực Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ "chuồng cọp", lồng sắt tại các chung cư, cư xá cũ để mở lối thoát hiểm, đảm bảo an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.