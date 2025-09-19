Công an TP.HCM kêu gọi người dân đăng nhập VNeID thường xuyên

Đăng nhập VNeID để kiểm tra thông tin, tránh sai sót

Theo phản ánh của người dân, trên ứng dụng VNeID hiện có nhiều thông tin cá nhân, hộ gia đình bị sai sót.

Về vấn đề này, thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết để khắc phục tình trạng này, người dân cần thường xuyên đăng nhập và kiểm tra dữ liệu.

"Dù tỷ lệ đăng ký VNeID khá cao, nhưng mức độ sử dụng vẫn còn thấp, nhiều trường hợp quên mật khẩu hoặc ít đăng nhập dẫn đến không phát hiện kịp thời sai sót", thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

Nếu có vướng mắc, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp qua ứng dụng hoặc liên hệ công an xã, phường nơi cư trú để được hỗ trợ. Lực lượng công an cũng đang phổ biến thông tin hướng dẫn tại các buổi tiếp dân, đồng thời cung cấp số điện thoại của cảnh sát khu vực.

Liên quan đến việc ứng dụng VNeID trong đời sống, vừa qua Bộ Công an đã phối hợp Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính triển khai giải pháp định danh xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trong thủ tục hàng không.

Tại TP.HCM, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Côn Đảo. Sau 2 tháng, giải pháp này đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách, mang lại trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi và hiện đại.

Tỷ lệ hành khách sử dụng sinh trắc học tại sân bay đã tăng gấp 2,6 lần so với ngày đầu triển khai, cho thấy người dân ngày càng quen với việc sử dụng VNeID để làm thủ tục trực tuyến và check-in bằng sinh trắc học.

Tuy nhiên, giải pháp sinh trắc học qua VNeID hiện chưa áp dụng cho hành khách nối chuyến, người nước ngoài và trẻ em.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đồng thời đề xuất lên cơ quan cấp trên để có hướng dẫn mở rộng trong thời gian tới.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh khuyến cáo người dân thường xuyên đăng nhập ứng dụng VNeID để kiểm tra, tránh sai sót ẢNH: NGUYỄN ANH

Khoảng 40.000 trẻ chưa được đăng ký cư trú sau khi khai sinh

Tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 18.9, thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết, nhiều phụ huynh tại TP.HCM vẫn còn chậm trễ trong việc đăng ký cư trú cho trẻ em. Việc này không chỉ khiến họ có nguy cơ bị xử phạt hành chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ.

Phòng PC06 Công an TP.HCM ghi nhận sau sáp nhập TP.HCM có hơn 40.000 trẻ em đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an TP.HCM hiện đang phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để khắc phục tình trạng này.

Nguyên nhân xuất phát từ những vướng mắc pháp lý trước đây. Luật Cư trú 2020 đã quy định cụ thể về thường trú, tạm trú nhưng nhiều trẻ vẫn chưa được đăng ký cư trú đúng nơi ở của cha mẹ...

Nguyên nhân khác, đối với một số người lao động mưu sinh xa quê, việc chưa tiếp cận đầy đủ thông tin cũng khiến họ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký cư trú cho con. Một số khác thì tưởng nhầm đăng ký khai sinh là đương nhiên được đăng ký cư trú…

Để tháo gỡ khó khăn, ngày 26.11.2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154 (có hiệu lực từ 10.1.2025), thay thế Nghị định 62 năm 2021, quy định chi tiết và bổ sung nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện cho trẻ được đăng ký thường trú theo cha mẹ.

Nghị định này có nhiều tháo gỡ, tạo điều kiện cho trẻ em được đăng ký thường trú theo cha mẹ. Đồng thời quy định đăng ký thường trú lần đầu thì cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và điều kiện cư trú.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương hoàn tất thủ tục cư trú cho trẻ, nhất là những trường hợp tồn đọng.

Theo quy định hiện hành, trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, trẻ phải được đăng ký cư trú; nếu vi phạm sẽ bị xử phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng theo quy định.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cũng khuyến nghị người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký cư trú trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian.