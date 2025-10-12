Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết cả nước đang đầu tư 132.616 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Trong đó, 9 tháng qua đã khởi công 73 dự án với quy mô 57.815 căn hộ, có 22/34 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao. Thị trường bất động sản (BĐS) nhìn chung có nhiều dấu hiệu tích cực, song giá nhà ở, nhất là nhà ở đô thị vượt quá khả năng chi trả của người dân...

Mục tiêu hoàn thành 100.000 căn NƠXH năm 2025 là thách thức lớn, cần có giải pháp đột phá. Hiện vẫn còn 8/34 địa phương rất khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Theo Thủ tướng, về cơ chế chính sách với NƠXH, ngày 10.10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về NƠXH, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua NƠXH lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về thị trường bất động sản ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định NƠXH không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng; NƠXH phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, "không có tỉnh nào không có nhu cầu NƠXH", vấn đề là phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu, hạ tầng xã hội. Các doanh nghiệp (DN) tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành NƠXH phù hợp hơn, chấp nhận được; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhân dân và DN, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng cho vay NƠXH, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được; kiểm soát tín dụng vào BĐS mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng BĐS.