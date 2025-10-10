Xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội: Giải ‘cơn khát’ nhà ở có dễ?

Xuyên đêm "giữ chỗ" chờ nộp hồ sơ

Khu vực trước Văn phòng Ban Quản lý dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) vào sáng 7.10 vừa qua có đến hàng trăm người dân chen nhau xếp hàng để lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua nhà.

Theo ghi nhận, lúc chủ đầu tư mới bắt đầu phát số thứ tự nhưng từ tờ mờ sáng, hàng trăm người đã xếp hàng dài trước văn phòng dự án, ai nấy đều hồi hộp chờ đến lượt.

Nhiều người cho biết, thậm chí đã đến từ hôm trước để giữ chỗ với hy vọng lấy số nộp hồ sơ sớm song do lượng người quá đông, xảy ra xô lấn nên phải xếp hàng lại từ đầu. Một số người có tâm lý "lấy số sớm sẽ được duyệt trước", dẫn đến tình trạng chen lấn, gây bức xúc. Không ít trường hợp ăn ngủ qua đêm tại khu vực dự án nhưng sáng hôm sau vẫn phải xếp lại từ đầu.

Dòng người chen nhau chờ lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2 sáng 7.10 vừa qua ẢNH: S.X

Trước lượng người quá đông, lực lượng công an và dân phòng P.Hải Vân được huy động để giữ trật tự. Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND P.Hải Vân, cho biết phường phối hợp chủ đầu tư phân luồng, hướng dẫn xếp hàng.

Trước đó, vào ngày 28.6, tại dự án nhà ở xã hội khối nhà E1, E2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh cũng xảy ra tình trạng, người dân xếp hàng từ rạng sáng để "giữ chỗ".

Thực trạng người dân phải xếp hàng để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội là "lát cắt" về cầu đang vượt cung ở một đô thị lớn như TP.Đà Nẵng, nhất là sau khi sáp nhập với Quảng Nam thì nhu cầu về nhà ở càng gia tăng.

Giai đoạn 2021 - 2024, TP.Đà Nẵng đã hoàn thành 4.382 căn hộ nhà ở xã hội, nâng tổng số lên hơn 17.500 căn. Thành phố đang đặt mục tiêu đạt gần 29.000 căn vào năm 2030, trong đó năm 2025 sẽ hoàn thành thêm hơn 2.600 căn.

Đây là nỗ lực của địa phương để phần nào "giải" bài toán khó về nhà ở.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng chen lấn để lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội ẢNH: S.X

Nguyên nhân do đâu?

Trước đó, việc xếp chỗ để lấy số thứ tự nộp hồ sơ mua nhà tại dự án nhà ở xã hội khối nhà E1, E2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh và dự án chung cư nhà ở xã hội An Trung 2 (P.An Hải), một số người dân cũng phản ánh có bất cập trong việc xếp hàng lấy số nộp hồ sơ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND P.Hải Vân, cho biết vào sáng 7.10 do lượng người dân đến nộp hồ sơ mua nhà tại dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside quá đông nên công tác đảm bảo an ninh trật tự nhiều áp lực.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

"Việc quá tải diễn ra vào ngày nhận hồ sơ đầu tiên 7.10, sau đó dần vãn hồi. Lực lượng tại chỗ còn mỏng, phải huy động hỗ trợ từ công an địa phương. Trước đây, công an phường chưa được tăng cường nhưng nay đã có thêm nhân sự để giữ trật tự", ông Dũng nói.

Lực lượng công an có mặt tại khu vực trước Văn phòng Ban Quản lý dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside để đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: S.X

Theo Chủ tịch UBND P.Hải Vân, tình trạng đông đúc như vậy không diễn ra thường xuyên, chỉ xuất hiện khi có đợt nhận hồ sơ mới.

Sáng 10.10, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN - chủ đầu tư dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2) thông tin thêm, ngày 7.10 là ngày đầu tiên công ty chính thức mở tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, từ ngày 5.10 đã có nhiều người xếp hàng bên ngoài cổng dự án. Việc người dân tự tập trung ngoài giờ này nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Để đảm bảo trật tự, SDN đã chủ động liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Công an P.Hải Vân và chính quyền địa phương. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo vệ của công ty, từ 12 người vào ngày 6.10 lên khoảng 35 người trong ngày 7.10; dựng hàng rào sắt, căng dây cảnh báo và phân luồng hướng dẫn.

SDN cũng nhận được sự giám sát tại hiện trường của Sở Xây dựng. Nhờ đó, tình hình tiếp nhận hồ sơ đã được ổn định và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt sau buổi sáng 7.10, thời điểm đông nhất.

Phân luồng để đảm bảo việc lấy số thứ tự không gây mất trật tự ẢNH: S.X

Phân tích nguyên nhân tâm lý của người dân, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết nhiều khách hàng có quan niệm "đến sớm, nộp sớm sẽ được quyền chọn căn hộ trước", nhất là trong nhóm đối tượng ưu tiên. Theo quy định, người nộp hồ sơ trước có quyền chọn căn trong nhóm ưu tiên nên việc này dẫn tới tập trung đông.

Về nghiệp vụ tiếp nhận, SDN thực hiện quy trình phát số thứ tự, kiểm tra sơ bộ hồ sơ, cấp phiếu hẹn nộp hồ sơ chính thức (để tránh chen lấn và xếp hàng kéo dài); sau đó lọc, kiểm duyệt hồ sơ trước khi gửi lên Sở Xây dựng Đà Nẵng theo thủ tục.

Ông Sơn cho biết từ sau ngày 7.10, việc nộp hồ sơ đã diễn ra tương đối bình thường và công ty vẫn tiếp tục nhận hồ sơ trong đợt theo thông báo.

Phó tổng giám đốc SDN cũng cho biết, công ty đã có thông báo bằng văn bản tại nơi tiếp nhận và đăng tải thông tin lên website; đồng thời mong muốn truyền thông đa chiều, để người dân hiểu rằng "đến sớm lấy số không đồng nghĩa chắc chắn được mua" và đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không tập trung gây mất trật tự.

Nhu cầu về nhà ở tại TP.Đà Nẵng tăng cao khiến cho việc tìm mua nhà ở xã hội ngày càng "nóng" ẢNH: S.X

"Cái khó là công ty không biết trước đối tượng nào sẽ nộp hồ sơ, lượng khách đến rất đông và đa dạng. Khi đó, công ty chỉ có thể đưa ra thông báo chung mà không thể sàng lọc ngay đối tượng ưu tiên", ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Trình tự mua bán nhà ở xã hội được thực hiện thế nào?

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, trước khi mở bán nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn, sở đều có thông báo và công khai rõ ràng để người dân biết.

Chẳng hạn, ngày 27.5 vừa qua, sở có thông báo về việc Liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 về việc mở bán 633 căn hộ nhà ở xã hội tại khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2.

Tiếp đó, vào ngày 5.9, Sở Xây dựng có thông báo Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng về việc mở bán 305 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.

Ông Tuấn cho hay, trong các thông báo này, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đều công khai đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ… đăng ký mua nhà ở xã hội. "Về mặt quy phạm pháp luật, các quy định đều áp dụng chung cho các dự án nhà ở xã hội", ông Lê Văn Tuấn nói.

Cụ thể, về trình tự thủ tục mua bán nhà ở xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP. Trong đó, trên cơ sở các thông tin dự án nhà ở xã hội đã được công bố, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Khi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận.

Trong các đợt mở bán nhà ở xã hội tiếp theo, P.Hải Vân sẽ tiếp tục cử lực lượng phối hợp với bảo vệ của chủ đầu tư để đảm bảo trật tự ẢNH: S.X

Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của những người có nhu cầu, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện để lập danh sách người được mua nhà ở xã hội của dự án.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi danh sách những người dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra, nhằm xác định đúng thành phần được mua nhà ở xã hội và loại trừ việc người đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này đã mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đã được Nhà nước hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại TP.Đà Nẵng.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày.

Đáng chú ý, về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (khoản 2 điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP) cũng được Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng công khai rõ ràng.

Cụ thể, trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua hợp lệ nhiều hơn tổng số căn hộ thông báo bán thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm (trực tiếp hoặc trực tuyến) do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

Trường hợp dự án có đối tượng ưu tiên theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 79 của luật Nhà ở thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định.

TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt gần 29.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 ẢNH: HOÀNG SƠN

Các đối tượng ưu tiên theo trình tự gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới. Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

Số lượng căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 5 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án.

Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham gia giám sát.