Khánh Hòa phê duyệt dự án nhà ở xã hội hơn 1.179 tỉ đồng ở P.Nam Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
06/10/2025 18:05 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt dự án nhà ở xã hội CT-04, gồm 840 căn hộ, tại P.Nam Nha Trang, với tổng vốn đầu tư hơn 1.179 tỉ đồng.

Ngày 6.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Công ty CP Xây lắp vật tư Kỹ thuật làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT-04 (Hacom Starcity) tại Khu đô thị An Bình Tân (P.Nam Nha Trang) với tổng vốn hơn 1.179 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện cùng Công ty CP C-Holdings và Công ty TNHH Tập đoàn Định An, xây dựng trên khu đất rộng 14.468 m², gồm 16 tầng nổi và 1 tầng hầm, cao khoảng 59 m.

Khánh hòa đầu tư nhà ở xã hội mới trị giá 1.179 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu vực dự kiến xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị An Bình Tân

ẢNH: M.H

Dự án dự kiến có 840 căn hộ diện tích từ 25 - 70 m², thiết kế khép kín, tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP. Ngoài khu căn hộ, còn có khu thương mại - dịch vụ phục vụ sinh hoạt cư dân.

Công trình có mật độ xây dựng hợp lý (khối đế 60%, khối tháp 35,2%), đảm bảo không gian thông thoáng và hài hòa với cảnh quan.

Dự án nhà ở xã hội nói trên dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.100 người, gồm công nhân, người lao động, cán bộ và các đối tượng chính sách tại Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT-04 đảm bảo năng lực tài chính, thực hiện đúng tiến độ và tuân thủ các quy định về quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Đồng thời, UBND P.Nam Nha Trang phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để dự án sớm khởi công, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội tại Khánh Hòa trong giai đoạn tới.



Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội: người độc thân không quá 20 triệu đồng/tháng, 2 vợ chồng thì không quá 40 triệu đồng/tháng.

