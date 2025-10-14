Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bộ đội biên phòng Lâm Đồng bắt giữ 6 tàu cá giã cào trái phép trên biển

Quế Hà
Quế Hà
14/10/2025 21:54 GMT+7

Trong một tuần, Đồn Biên phòng Thanh Hải (P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Hải đội 2 phát hiện, bắt giữ 6 tàu cá sử dụng lưới kéo đôi (giã cào bay) khai thác trái phép tại vùng biển Bình Thuận cũ.

Ngày 14.10, Đồn Biên phòng Thanh Hải (thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ thêm 2 tàu cá BV 90758 TS và BV 90569 TS, cùng hành nghề giã cào bay, do các thuyền trưởng Nguyễn Tấn Thành (35 tuổi) và Đồng Văn Tàu (49 tuổi, cùng trú xã Phước Hải, TP.HCM) điều khiển. Cả hai tàu có tổng cộng 14 lao động, đang khai thác trái phép tại vùng biển ven bờ. Đây là khu vực biển bị cấm hình thức khai thác giã cào.

Bộ đội biên phòng Lâm Đồng bắt 6 tàu cá giã cào trái phép trên biển- Ảnh 1.

Đồn biên phòng Thanh Hải (P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Hải đội 2 phát hiện, bắt giữ 6 tàu giã cào bay

ẢNH: TRUNG THÀNH

Trước đó, tối 13.10, tại khu vực cách bờ biển P.Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 8 hải lý, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Lâm Đồng) cũng bắt giữ 2 tàu cá BTh 95672 TS và BTh 90016 TS do các ông Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi) làm thuyền trưởng, cùng trú tại P.Phú Thủy.

Bộ đội biên phòng Lâm Đồng bắt 6 tàu cá giã cào trái phép trên biển- Ảnh 2.

Trong vòng chưa đầy 1 tuần bộ đội biên phòng bắt giữ 6 tàu cá giã cào bay

ẢNH: TRUNG THÀNH

Trước đó, tối 7.10, tổ tuần tra của đơn vị này đã bắt quả tang 2 tàu cá BTh 99588 TS và BTh 99248 TS do các ông Phạm Bá Hiển và Huỳnh Văn Tuấn Em (cùng trú tại P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, cũng đang khai thác hải sản bằng giã cào bay sai tuyến quy định.

Tất cả các trường hợp đều bị lập biên bản, tạm giữ người và phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật. Tàu giã cào khai thác theo phương thức "cào sạch" và bị cấm khai thác trong phạm vi 3 hải lý trở ra.

