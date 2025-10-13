6 phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng đi gỡ vướng đất đai, thủ tục đầu tư

Ngày 13.10, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết hiện hàng trăm dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đang cần được gỡ vướng do mắc kẹt trong thủ tục, quy hoạch, đất đai, rừng và các quy định chồng chéo. Cơ quan này kiến nghị tỉnh sớm gỡ vướng toàn diện để không làm chậm nhịp phát triển kinh tế địa phương.

296 dự án đầu tư ngoài ngân sách cần gỡ vướng

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 296 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc sau hợp nhất.

Trong đó, 68 dự án đã được cập nhật trên hệ thống dữ liệu của Ban Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751); 33 dự án đã có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ; 228 dự án còn lại thuộc thẩm quyền gỡ vướng của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các dự án thuộc thẩm quyền gỡ vướng của tỉnh phân bổ ở hầu hết các lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng và du lịch. Riêng trong khu công nghiệp có 42 dự án, chủ yếu cần gỡ vướng về đất đai, chuyển đổi hình thức thuê đất, cấp phép xây dựng và điều chỉnh tiến độ đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (xã ven biển Sơn Mỹ) suốt 3 năm qua vẫn chưa tháo gỡ được vướng mắc về mặt bằng, phải rơi vào tình trạng “đứng bánh” ẢNH: QUẾ HÀ

Ngoài các dự án trong khu công nghiệp, 254 dự án khác đang gặp trở ngại ở các lĩnh vực khu đô thị, du lịch, năng lượng và nông - lâm nghiệp.

Trong đó, nhóm dự án khu dân cư, đô thị và hạ tầng kỹ thuật có 47 dự án, phần lớn cần gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất hoặc điều chỉnh quy hoạch cho đồng bộ.

Một số dự án đang gặp khó trong công tác bồi thường, tái định cư do quỹ đất hạn chế. Theo luật Đất đai 2024, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm quỹ đất cho tái định canh, tái định cư, tuy nhiên nhiều địa phương hiện chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Nhóm dự án khoáng sản, nông - lâm - thủy sản có 41 dự án đang chồng lấn quy hoạch rừng và khoáng sản, chưa thể chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Trong khi đó, lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, xăng dầu và thương mại có 66 dự án bị “kẹt” do vướng quy hoạch khoáng sản quốc gia hoặc vướng kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Riêng lĩnh vực du lịch, chiếm số lượng nhiều nhất, hiện có 93 dự án đang gặp vướng mắc. Trong đó, nhiều dự án tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm buộc phải điều chỉnh quy mô, giảm mật độ xây dựng để bảo đảm quy hoạch và giữ gìn diện tích rừng. Một số dự án khác bị “cô lập” do không có đường vào, thậm chí phải chấm dứt hoạt động vì không thể triển khai.

Dự án sân golf Sơn Mỹ (ở xã Sơn Mỹ, Lâm Đồng) gần 10 năm qua vẫn nằm trên giấy do không tháo gỡ được thủ tục đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, có 8 dự án du lịch chồng lấn với khu vực đã được cấp phép khai thác khoáng sản titan trước khi quy hoạch khoáng sản được ban hành (đều thuộc địa bàn Bình Thuận cũ). Sở Tài chính Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu luật Địa chất và khoáng sản 2024, nhằm xem xét đưa các khu vực nói trên vào vùng dự trữ khoáng sản, ưu tiên phát triển du lịch để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, tiến độ chậm khiến nguồn thu ngân sách giảm, quỹ đất tái đầu tư bị "đóng băng", ảnh hưởng trực tiếp đến đà tăng trưởng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp và đã thành lập 6 tổ công tác do 6 phó chủ tịch phụ trách đi tháo gỡ khó khăn cho các dự án ẢNH: QUẾ HÀ

Gỡ "nút thắt" gia hạn và điều chỉnh tiến độ

Trước thực trạng trên, Sở Tài chính Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách theo ba hướng chính: tiếp tục gia hạn hoặc điều chỉnh tiến độ đầu tư, đồng thời xử lý, gỡ vướng các vấn đề liên quan đến đất đai và chuyển đổi đất rừng.

Đối với những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan như vướng quy hoạch, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất và điều chỉnh tiến độ đầu tư. Các dự án chậm trên 24 tháng có thể được gia hạn thêm tối đa 24 tháng nữa theo luật Đất đai 2024, nhưng nhà đầu tư phải nộp khoản tiền bổ sung tương ứng thời gian gia hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên phải) cùng 4 phó chủ tịch tỉnh đi tháo gỡ khó khăn cho các dự án ven biển tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Đồng thời, Sở Tài chính đề nghị xem xét tháo gỡ cho các doanh nghiệp mới chậm tiến độ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 24, chưa đủ điều kiện xử lý vi phạm, nhằm tránh tình trạng “chôn” vốn và lãng phí cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Cùng với đó, sở kiến nghị thành lập các tổ công tác chuyên đề phụ trách từng lĩnh vực, từ đô thị, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đến du lịch, để trực tiếp xử lý các “điểm nghẽn” của gần 300 dự án ngoài ngân sách đang dang dở trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng khẳng định, nếu không có giải pháp đồng bộ và quyết liệt, các dự án ngoài ngân sách này sẽ tiếp tục là lực cản lớn đối với tăng trưởng kinh tế địa phương. Ngược lại, nếu được tháo gỡ hợp lý, khối vốn “đang ngủ yên” sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa kinh tế tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Do vậy, việc gỡ vướng về đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng cho các dự án này được xem là nhiệm vụ cấp thiết, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương.