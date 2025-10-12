Lâm Đồng xúc tiến đầu tư: Doanh nghiệp là thước đo năng lực lãnh đạo tỉnh

Sáng 12.10, tại P.Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025, với sự tham dự của hơn 330 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt của nhiều xã, phường.

Đây là sự kiện lớn đầu tiên ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đánh dấu bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới của địa phương sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là "Lâm Đồng - Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế". Ông cho biết, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển với cơ hội "chưa từng có trong lịch sử".

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng 2025 ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ông Mười, Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, hội tụ địa hình cao nguyên, trung du và duyên hải, sở hữu cả "biển - rừng - cảng - cửa khẩu" - bốn yếu tố chiến lược để trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

Ông dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng, Lâm Đồng đang có "cơ hội lịch sử" để phát triển mô hình "kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số - kinh tế tri thức".

Về kết quả sau sáp nhập, kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng 6,47%, khu vực tư nhân đóng góp tới 78% GRDP. "Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới", ông Mười nhấn mạnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố 72 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng sạch, đô thị, du lịch, giáo dục và môi trường. Lãnh đạo tỉnh cũng trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều doanh nghiệp chiến lược, thể hiện cam kết đồng hành, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, minh bạch thủ tục và ưu tiên đối thoại với nhà đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp ẢNH: QUẾ HÀ

"Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Chính quyền Lâm Đồng xem đây là lời mời trân trọng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp - cùng kiến tạo một Lâm Đồng xanh, thân thiện và đáng sống", Chủ tịch Hồ Văn Mười khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực chủ động của Lâm Đồng trong việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

"Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong của thời kỳ vươn mình đất nước, vì họ là những người làm ra của cải vật chất, làm giàu cho quê hương, cho Tổ quốc", Phó thủ tướng nhấn mạnh. Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển, song muốn bứt phá phải có tư duy mới, sáng tạo, một nền hành chính thân thiện và biết lắng nghe doanh nghiệp. Trong tháng 10, Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế tư nhân - trụ cột của tăng trưởng bền vững.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị ẢNH: QUẾ HÀ

Theo Phó thủ tướng, Lâm Đồng cần phát triển dựa trên bốn tiêu chí: Tuân thủ pháp luật, cống hiến cho đất nước, tạo việc làm cho người dân và đóng góp vào an sinh xã hội.

Ông cũng đặc biệt đánh giá cao du lịch và nông nghiệp công nghệ cao - những ngành giúp Lâm Đồng tạo giá trị kinh tế lớn. "Có doanh nghiệp đạt doanh thu 10 tỉ đồng mỗi héc ta - những mô hình như vậy cần được nhân rộng, vì doanh nghiệp phát triển thì người dân mới giàu mạnh", ông nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan gian hàng nông nghiệp công nghệ cao tại hội nghị xúc tiến đầu tư ẢNH: QUẾ HÀ

Phó thủ tướng lưu ý, Lâm Đồng có trữ lượng titan và bô xít rất lớn, cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu để trở thành trung tâm công nghiệp khoáng sản công nghệ cao của quốc gia.

Một thế mạnh khác là năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi. "Trong 5 năm tới, Việt Nam cần lượng điện bằng tất cả các năm trước cộng lại. Lâm Đồng phải trở thành trung tâm năng lượng xanh của đất nước", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, năng lực điều hành là yếu tố then chốt. "Lâm Đồng phải trải thảm đỏ, mời gọi được nhà đầu tư tiềm năng, đó là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh", ông nói, đồng thời kỳ vọng 72 doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đầu tư hôm nay sẽ là 72 công trình, dự án hiệu quả, thành công nổi bật của Lâm Đồng thời gian tới.

Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh cần chú trọng kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, liên tỉnh - yếu tố quyết định sức bật sau sáp nhập vì hạ tầng giao thông của tỉnh hiện nay còn hạn chế. Sáp nhập ba tỉnh thì phải có sự kết nối chặt chẽ. Nếu không có giao thông, hạ tầng kết nối thì chỉ là những mảnh rời rạc, không phải một thực thể có sức mạnh. Lâm Đồng cũng cần phải đẩy mạnh hạ tầng số để tạo ra một nền hành chính biết lắng nghe doanh nghiệp và nhấn mạnh: "Sự cởi mở của lãnh đạo xã, phường, tỉnh chính là sự gắn bó với doanh nghiệp. Nếu trên thông thoáng mà dưới tắc nghẽn thì không thể bứt phá được".

Hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 khép lại với cam kết mạnh mẽ của chính quyền và thông điệp rõ ràng: Xây dựng một chính quyền hành động, doanh nghiệp đồng hành, để Lâm Đồng bứt phá trở thành cực tăng trưởng xanh - thông minh - toàn diện của đất nước.