Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: 'Không để tồn tại lời hứa trên giấy'

Lâm Đồng phải tạo chuyển biến thực chất

Chiều 11.10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Đây là đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 498 đại biểu, tổ chức theo hình thức không dùng giấy, thể hiện tinh thần đổi mới, hiện đại, sáng tạo và hiệu quả.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (đứng giữa) chủ trì họp báo chiều nay 11.10 ẢNH: QUẾ HÀ

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc triển khai nghị quyết đại hội, ông Sỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất. Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực, từng địa phương".

Theo ông Sỹ, sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích hơn 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người. Bên cạnh cơ hội mở rộng không gian phát triển, tỉnh đối mặt nhiều thách thức: chênh lệch vùng miền, hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống giao thông liên vùng còn hạn chế. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, coi đây là chỉ tiêu then chốt.

Hơn 300 dự án còn ách tắc

Liên quan đến các điểm nghẽn hiện nay, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện có hơn 300 dự án với tổng vốn hàng chục nghìn tỉ đồng đang bị ách tắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại họp báo ẢNH: QUẾ HÀ

"Chúng tôi đã thành lập 6 tổ công tác phụ trách tháo gỡ từng dự án. Nguyên tắc là vướng đâu gỡ đó, cấp nào chịu trách nhiệm thì cấp đó phải trực tiếp xử lý. Không để tồn tại "lời hứa trên giấy", ông Mười nhấn mạnh. Ông Mười cũng thẳng thắn cho rằng, nhiều doanh nghiệp được giao đất rồi bỏ hoang, nên việc xử lý sẽ đồng thời nhìn nhận trách nhiệm từ cả hai phía, chính quyền và doanh nghiệp.

Kết thúc họp báo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cảm ơn báo chí đã đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng tỉnh. Ông khẳng định, Lâm Đồng đang tập trung vào ba đột phá: quy hoạch - hạ tầng - nhân lực; trong đó, quy hoạch được coi là khâu mở đường cho phát triển, hạ tầng giao thông liên vùng và nội tỉnh là nền tảng kết nối, nhân lực là yếu tố quyết định.

Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm, cho biết tỉnh đang triển khai 15 nhóm dự án trọng điểm, ưu tiên các dự án xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời xác định đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho phát triển.

"Tháo gỡ khó khăn là trách nhiệm của chính quyền, và tỉnh đã có kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm từng nút thắt", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thừa nhận còn nhiều khó khăn khi vận hành chính quyền 2 cấp ở Lâm Đồng, nhất là ở cấp xã ẢNH: QUẾ HÀ

Về vận hành bộ máy hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thừa nhận còn nhiều khó khăn, nhất là ở cấp xã. Tỉnh đang hỗ trợ kinh phí đi lại, tổ chức tập huấn "cầm tay chỉ việc" để giúp cán bộ thích nghi nhanh với mô hình mới. "Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đánh giá cán bộ sẽ phải thường xuyên, khách quan, dựa trên năng lực và môi trường làm việc thực tế", ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định: "Lâm Đồng phải đoàn kết, toàn tâm toàn ý, nắm chặt tay nhau một cách có trách nhiệm để cùng đi tới đích. Mục tiêu cuối cùng là để người dân các dân tộc trong tỉnh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Trước đó, từ ngày 9 - 11, tại Học viện Lục quân (P.Xuân Hương - Đà Lạt) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo đại hội.