Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quế Hà
Quế Hà
10/10/2025 13:12 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã công bố quyết định chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sáng 10.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 94 người, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 26 người.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XV, được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.


Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

ẢNH: QUẾ HÀ

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các ông Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng và Lưu Văn Trung.

Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030, hai Phó chủ nhiệm gồm ông Vũ Tuấn Anh (thường trực) và ông Nguyễn Chí Lợi.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt

ẢNH: QUẾ HÀ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

"Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi quyết tâm phát huy trí tuệ tập thể, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định mục tiêu xây dựng Lâm Đồng đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây nguyên trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Khát vọng dựng cực tăng trưởng mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Khát vọng dựng cực tăng trưởng mới

Với khát vọng bứt phá toàn diện, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I mở ra hành trình đưa tỉnh này trở thành trung tâm động lực vùng Tây nguyên - Nam Trung bộ, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đến năm 2030.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần tầm nhìn mới để bứt phá

Khám phá thêm chủ đề

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng Tỉnh ủy Lâm Đồng Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận