Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sáng 10.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 94 người, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 26 người.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XV, được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.





Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các ông Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng và Lưu Văn Trung.

Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030, hai Phó chủ nhiệm gồm ông Vũ Tuấn Anh (thường trực) và ông Nguyễn Chí Lợi.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt ẢNH: QUẾ HÀ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

"Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi quyết tâm phát huy trí tuệ tập thể, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định mục tiêu xây dựng Lâm Đồng đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây nguyên trong kỷ nguyên phát triển mới.