Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần tầm nhìn mới để bứt phá

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thẳng thắn chỉ rõ: Quy mô nền kinh tế của Lâm Đồng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; công nghiệp phát triển chưa xứng tầm; hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kết nối, còn nhiều bất cập.

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Lâm Đồng phải có tầm nhìn mới, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước

ẢNH: L.V

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông là quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, Lâm Đồng là địa phương giàu tiềm năng, có lợi thế nổi trội và khác biệt về du lịch, năng lượng tái tạo, cùng khai thác - chế biến khoáng sản bô xít, titan.

"Muốn biến tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, chúng ta không thể tư duy theo lối cũ, không thể đi theo lối mòn. Vận hội mới đòi hỏi một tầm nhìn mới, một quyết tâm chính trị mới và những hành động đột phá. Đây chính là thước đo bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy”, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Cần thay thế cán bộ yếu kém, né tránh, sợ trách nhiệm

Về công tác cán bộ, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ sau khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng cần bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, tuyệt đối không để nảy sinh tình trạng cục bộ, địa phương hay lợi ích nhóm. Lâm Đồng phải mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu, né tránh, sợ trách nhiệm, đồng thời coi phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác là tiêu chí cao nhất trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Phó thủ tướng chỉ đạo, Lâm Đồng cần tập trung nguồn lực và triển khai giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ những bất hợp lý trong cơ cấu, biên chế và bố trí cán bộ, đồng thời khắc phục thiếu hụt về hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Hoạt động của chính quyền cấp xã ở Lâm Đồng tuyệt đối không được đứt gãy hay đình trệ, mà phải chuyển biến tích cực từng ngày, thể hiện qua mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược

Lâm Đồng phải tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng và cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế. Tỉnh cần tập trung nguồn lực cao nhất nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đó, Lâm Đồng phải phát huy tối đa lợi thế sẵn có như: diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, vị trí địa - chính trị chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú, hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, cùng nền văn hóa đa dạng, nhiều di sản giá trị, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững và gắn với bảo vệ môi trường.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ rõ, công nghiệp phải được xác định là động lực tăng trưởng chính của Lâm Đồng. Tỉnh cần tập trung phát triển tam giác công nghiệp chiến lược gồm khai thác, chế biến sâu bô xít - alumin - nhôm và titan, theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp khai khoáng cấp quốc gia.

Đối với nông nghiệp, Lâm Đồng cần vươn lên làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất ứng dụng công nghệ cao đến chế biến sâu và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản mang tầm thế giới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: L.V

Với du lịch và dịch vụ, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lâm Đồng cần kết hợp hài hòa giữa du lịch đại chúng và du lịch trải nghiệm chất lượng cao, từng bước kiến tạo hệ sinh thái kết nối các thương hiệu du lịch hàng đầu của quốc gia.

Cụ thể, từ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch thể thao biển ở Mũi Né, Phan Thiết, đến khám phá văn hóa, du lịch canh nông tại Đà Lạt, hay du lịch mạo hiểm, trải nghiệm di sản địa chất toàn cầu UNESCO tại Công viên địa chất Đắk Nông. Tỉnh cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, tạo bứt phá cho ngành kinh tế xanh, bền vững.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Để thực hiện được các mục tiêu trên, hạ tầng kết nối phải đi trước một bước. Cần ưu tiên mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Gia Nghĩa - Chơn Thành; Nha Trang - Liên Khương, cùng với nâng cấp các tuyến quốc lộ và hai cảng hàng không Liên Khương, Phan Thiết. Đây chính là huyết mạch giao thông kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh, mở rộng cánh cửa giao thương với cả nước và quốc tế".