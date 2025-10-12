Giữa tiếng vỗ tay, reo hò của hàng ngàn khán giả, từng vệt sáng lung linh của hệ thống pháo hoa chưa từng có không chỉ thắp sáng trời biển mà còn đánh thức cả ngành du lịch cùng kinh tế đêm của đảo xanh Cát Bà

Trên khắp cả nước, những tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế cũng đang lần lượt thắp sáng những thủ phủ du lịch về đêm.

Việt Nam sở hữu nhiều mô hình sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn, cần được nhân rộng Ảnh: N.A

Ánh đèn sân khấu rọi sáng mọi vùng đất

Tối 30.5, hàng ngàn khán giả tại đảo xanh đã đổ về quảng trường trung tâm và bãi tắm Cát Bà để chứng kiến thời khắc đặc biệt: lễ trao hai kỷ lục Guinness thế giới cho show "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - lần đầu tiên tại Việt Nam có show diễn xác lập 2 kỷ lục thế giới cùng một lúc. Show được ghi nhận là "Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới" và có "Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút". Đây là lần đầu tiên người dân Cát Bà được tận mắt chứng kiến một chương trình nghệ thuật lớn đến như vậy ngay trên chính mảnh đất của mình.

"Bản giao hưởng Đảo Xanh" được kiến tạo thần tốc chỉ trong 2 tháng, biến vùng biển chưa từng tổ chức biểu diễn quy mô lớn tại Vịnh trung tâm Cát Bà thành sân khấu của một show thể thao - nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Công trình đồng loạt hoàn thiện từ hạ tầng, khán đài hàng ngàn chỗ, vận hành công nghệ trình diễn đa tầng giữa biển, quy tụ gần 40 vận động viên quốc tế hàng đầu thế giới trình diễn cùng một thời điểm, đến vượt qua 3 vòng kiểm định khắt khe để xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới chưa từng có tiền lệ. Không chỉ người Việt mà cả những vị khách nước ngoài cũng không khỏi choáng ngợp trước quy mô và sự độc đáo của màn trình diễn.

Khán đài chật kín khán giả trong đêm trình diễn “Bản giao hưởng Đảo Xanh” Ảnh: N.A

Một vị khách đến từ Sydney, Úc chia sẻ: "Tôi tưởng mình đang xem một bản dựng CGI, vì sự chính xác và độ choáng ngợp của từng chuyển động là không thể tin nổi". "Bản giao hưởng Đảo Xanh" duy trì lịch biểu diễn 5 đêm mỗi tuần (thứ ba, năm, sáu, bảy và chủ nhật) tới đầu tháng 9. Mức giá vé niêm yết khởi điểm từ 1 triệu đồng/vé, hàng ngàn ghế không đêm diễn nào còn trống. Cũng từng ấy du khách, xem show xong họ ùa sang Chợ đêm Vui-Fest để tiếp tục tận hưởng không gian sôi động với các minishow biểu diễn, khu trò chơi, âm nhạc và ẩm thực. Ngay sát bên, hai nhà hàng ven biển The Forest Beach Club và The Sea Beach Club phục vụ du khách suốt cả ngày với ẩm thực đặc sắc - từ hải sản tươi đến đồ nướng, cùng bia thủ công Sun Kraftbeer lần đầu tiên có mặt tại miền Bắc.

Chỉ trong 1 năm, một hệ sinh thái đồng bộ từ hạ tầng giao thông xanh, quảng trường trung tâm, chợ đêm đến chuỗi nhà hàng ven biển mang đến trải nghiệm du lịch liền mạch cả ngày lẫn đêm, đã biến toàn bộ Vịnh trung tâm Cát Bà trở thành "trái tim du lịch" mới của đảo xanh. Cát Bà đã "lột xác" thần tốc, trở thành trung tâm du lịch giải trí mới của miền Bắc mùa hè 2025 với loạt trải nghiệm khác biệt mang chuẩn mực giải trí - nghệ thuật không thua kém bất kỳ quốc gia nào.

Thành công của "Bản giao hưởng Đảo Xanh" khiến người ta liên tưởng ngay tới show diễn đẳng cấp "Kiss of the Sea - Nụ hôn của biển cả". Ra mắt tại Phú Quốc tháng 1.2024, "Nụ hôn của biển cả" đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của show diễn đa phương tiện tại Việt Nam, có sức cạnh tranh với các show diễn đình đám trước đó trong khu vực và trên thế giới như Wings of time của Singapore, Big O tại Hàn Quốc... Tương tự "Bản giao hưởng Đảo Xanh", "Nụ hôn của biển cả" gây choáng ngợp cho du khách bởi màn chiếu nước biển có diện tích 920 m2, khán đài 5.000 chỗ ngồi, được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao tặng danh hiệu show diễn Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới. Hiện nay, "Nụ hôn của biển cả" cùng chợ đêm Vui Phết (VUI-Fest Bazaar) và tổ hợp công trình vui chơi giải trí tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đang là thỏi nam châm hút hàng triệu du khách tới Nam đảo Phú Quốc.

Trong khi đó, thủ phủ du lịch miền Trung - thành phố biển Đà Nẵng tiếp tục duy trì sức hút với hàng loạt trải nghiệm vui chơi giải trí mới mẻ khi mặt trời lặn. Không chỉ là chợ đêm, phố đi bộ, "con át chủ bài" của Đà Nẵng là Bà Nà Hills cũng đang kéo khách ngủ muộn hơn khi trở thành nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam du khách có thể thưởng thức show cabaret After Glow (Dư âm). Thuộc thể loại Cabaret - loại hình nghệ thuật sân khấu bắt nguồn từ Pháp vào cuối thế kỷ 19 - Dư âm mang tinh thần tự do, vượt qua khuôn khổ truyền thống và đầy tính thử nghiệm, nơi nghệ sĩ có thể pha trộn âm nhạc, vũ đạo, kịch và thời trang trong một không gian gần gũi, tương tác trực tiếp với khán giả. Kịch bản ly kỳ, đầy kịch tính hòa cùng vẻ đẹp huyền ảo, lãng mạn của Bà Nà khi đêm về đã mê hoặc hàng ngàn du khách. Sau những bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn tại xưởng bia thủ công trên đỉnh núi cao gần 1.500 m, việc đưa Cabaret show về Bà Nà Hills với những hoa hậu chuyển giới nổi tiếng Thái Lan, dàn nghệ sĩ Drag queen (nghệ sĩ biểu diễn - thường là nam giới - có phong cách ăn mặc nữ tính) và đạo diễn tên tuổi đã thổi một luồng gió mới hấp dẫn vào ngành giải trí đêm tại Đà Nẵng.

"Thắp lửa" kinh tế đêm

Những show diễn đẳng cấp thế giới cùng tổ hợp vui chơi giải trí về đêm được đầu tư bài bản thời gian qua đã chính thức phá vỡ mô hình theo "công thức": bar, câu lạc bộ, chợ đêm... mà các thủ phủ du lịch cứ quẩn quanh trong nỗ lực thắp sáng kinh tế đêm suốt nhiều năm. Nghệ thuật đang ngày càng chứng minh sẽ là "vũ khí" lợi hại để Việt Nam đột phá du lịch, thắp lửa kinh tế đêm.

Khán đài đông kín khán giả trong đêm khai màn show “Bản giao hưởng Đảo Xanh” Ảnh: N.A

Nhìn sang các nước, "vũ khí" này đã được tận dụng rất hiệu quả. Năm ngoái, Singapore là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour. 6 đêm diễn độc quyền của ngôi sao người Mỹ giúp kinh tế, du lịch của quốc đảo sư tử "hốt bạc". Tờ Straits Times đưa tin ước tính Singapore thu 500 triệu USD doanh thu du lịch sau 6 đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Singapore. Trước đó, The Eras Tour ước tính tạo ra 4 tỉ USD chi tiêu ròng của người tiêu dùng chỉ riêng tại Mỹ. Ngoài ra, kinh tế địa phương cũng tăng trưởng mạnh nhờ các hoạt động du lịch. Giá vé máy bay đến Singapore tăng gần gấp 3 lần trong khi số lượng đặt chỗ ở tăng gấp 5 lần. Số lượt đặt chỗ các điểm tham quan và tour du lịch tăng hơn 23 lần, trong khi số lượt tìm kiếm khách sạn ở Singapore trong thời gian The Eras Tour mở bán vé tăng gấp 160 lần so với bình thường.

Có thể thấy, các show trình diễn nghệ thuật, hay các sự kiện văn hóa - giải trí đẳng cấp quốc tế không chỉ thu hút khách đến mua vé, check-in, trải nghiệm mà còn kích thích chi tiêu cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm. Ngay tại Việt Nam, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cũng là "át chủ bài" thu hút du khách của thành phố lớn nhất miền Trung. Theo số liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ qua hơn 1 tháng diễn ra sự kiện DIFF 2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 60% so với DIFF 2023. Lượng khách ở lại trải nghiệm hoặc lên Bà Nà vào buổi tối cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Công suất phòng khách sạn Mercure French Village Ba Na Hills luôn duy trì mức trên 85% vào mùa cao điểm.

Tương tự, Phú Quốc từ một hòn đảo mà du khách chỉ tới ngắm cảnh, tắm biển, ăn hải sản rồi về đã lột xác hoàn toàn. Những lễ hội, tiệc tùng sôi động cùng các hoạt động vui chơi giải trí không ngừng nghỉ suốt 24 giờ/ngày từ bắc đảo tới nam đảo tạo nên cảm giác náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Không chỉ quy mô, đẳng cấp không thua kém bất cứ điểm du lịch nào trên thế giới, những show diễn tại đảo ngọc còn được nhận xét có nội dung đặc sắc hơn bởi lồng ghép rất hiệu quả giá trị văn hóa, dân gian, truyền thống của Việt Nam.

Điều đó cũng được minh chứng qua con số tăng trưởng hơn 160% tổng lượng khách đến xem show "Nụ hôn của biển cả" trong 8 tháng đầu năm. Mỗi ngày, chỉ riêng Thị trấn Hoàng Hôn đã đón hơn 4.000 khách. Khách quốc tế ngày càng ở lâu hơn, lưu trú có khi tới 2 tuần hay cả tháng, sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho những trải nghiệm độc đáo.

Ông Fabrizio Angelo Orlando, Giám đốc toàn cầu về các vấn đề công nghiệp tại Tripadvisor, khẳng định: "Sau đại dịch Covid-19, du lịch về đêm rất quan trọng để một thành phố phát triển mạnh mẽ. Thói quen của khách du lịch đã thay đổi từ mua sắm sang tìm kiếm trải nghiệm văn hóa và đắm chìm tại các điểm đến mà họ ghé thăm. Do đó, kinh tế đêm sẽ khuyến khích họ kéo dài thời gian lưu trú ngoài chuyến thăm một ngày thông thường".

Xây móng vững chắc để du lịch cất cánh

Bà Đồng Thị Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Sun Group, đánh giá: Khách du lịch ngày nay không chỉ dừng lại ở tham quan hay nghỉ dưỡng ban ngày, mà mong muốn có một trải nghiệm trọn vẹn về đêm. Đó là nhu cầu được khám phá ẩm thực địa phương, thưởng thức các show diễn đẳng cấp, mua sắm, và hòa mình trong không khí lễ hội sôi động. Đây là xu hướng chung của ngành du lịch toàn cầu, đặc biệt ở phân khúc khách trẻ và khách chi tiêu cao. Thực tế tại các điểm đến Sun Group đầu tư cho thấy lượng khách khám phá trải nghiệm đêm liên tục tăng trưởng.

Vịnh trung tâm Cát Bà bừng sáng với trải nghiệm nghệ thuật tầm cỡ thế giới Ảnh: N.A

Tuy nhiên, nhìn trên bình diện cả nước, các sản phẩm đêm của Việt Nam nói chung vẫn chưa thực sự tạo ra thương hiệu mạnh mẽ cho điểm đến. Tại Singapore, Thái Lan hay Trung Quốc, chi tiêu ban đêm của du khách có thể chiếm tới 60 - 70% tổng ngân sách chuyến đi, trong khi tại Việt Nam con số này còn khá khiêm tốn. Điều đó cho thấy dư địa phát triển kinh tế đêm ở Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Cũng theo bà Đồng Thị Ngọc Ánh, kinh tế đêm chỉ có thể cất cánh khi được đặt trên một nền móng vững chắc. Những năm tới sẽ là thời điểm bản lề để Việt Nam đầu tư đồng bộ về hạ tầng, từ hệ thống giao thông kết nối, không gian công cộng an toàn, chiếu sáng đô thị, đến hạ tầng số hỗ trợ quảng bá và thanh toán thông minh. Đây chính là những yếu tố giúp sản phẩm du lịch về đêm vận hành trơn tru và đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đầu tàu như Sun Group luôn sẵn sàng kiến tạo những tổ hợp giải trí đêm đẳng cấp. Tuy nhiên, để khuyến khích mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư, rất cần một môi trường chính sách cởi mở và thông thoáng hơn. Những cơ chế cho phép hoạt động kéo dài về đêm, đa dạng hóa loại hình giải trí, cùng các chính sách ưu đãi, bảo hộ quyền lợi và giảm bớt thủ tục, sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư các dự án dài hạn với quy mô lớn. Khi đó, kinh tế đêm không chỉ dừng lại ở những hoạt động nhỏ lẻ như chợ đêm hay phố đi bộ, mà có thể phát triển thành một ngành kinh tế với đầy đủ cấu phần: nghệ thuật, ẩm thực, giải trí, mua sắm, và dịch vụ cao cấp.

Theo một nghiên cứu do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, nền kinh tế về đêm đóng góp 35,1 tỉ USD/năm và tạo ra hơn 300.000 việc làm cho New York (Mỹ) - thành phố sôi động bậc nhất thế giới. Trong đó, mảng nhà hàng ẩm thực đóng vai trò quan trọng, đem lại 12 tỉ USD giá trị kinh tế và tạo ra 141.000 việc làm mỗi năm (chỉ tính riêng ban đêm). Tiếp đến, ngành nghệ thuật cũng tạo ra doanh thu lớn cho New York vào ban đêm. Các quán bar ở New York có thể thu về hàng tỉ USD khi mặt trời lặn, nhưng các tổ chức nghệ thuật, từ bảo tàng, phòng trưng bày đến nhà hát, tạo ra hơn 18.000 việc làm và mang lại nhiều tiền hơn, củng cố thêm danh hiệu "Thành phố không bao giờ ngủ" của New York.