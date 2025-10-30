Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, nơi nào ở TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn?

Chí Nhân
Chí Nhân
30/10/2025 10:13 GMT+7

Hiện tại, mây giông đang phát triển mạnh trên khu vực TP.HCM và Nam bộ; trong trưa và chiều tối nay, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn, những nơi nào cần chú ý?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tính đến sáng nay 30.10 mưa lớn và giông đã xuất hiện nhiều nơi trên khu vực Nam bộ. Cụ thể, tại Vọng Đông (An Giang) ghi nhận lượng lương gần 100 mm, Long Mỹ (Cần Thơ) 93 mm, Phương Thịnh (Đồng Tháp) 79 mm, Thới Bình (Cà Mau) 103,8 mm…

Hôm nay, nơi nào ở TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn? - Ảnh 1.
Hôm nay, nơi nào ở TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn? - Ảnh 2.
Hôm nay, nơi nào ở TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn? - Ảnh 3.

Dự báo trưa và chiều hôm nay, TP.HCM và Nam bộ có mưa to và giông nhiều nơi

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ - HYMETNET

Hiện tại, mây giông đang phát triển mạnh trên khu vực Nam bộ, dự báo từ trưa nay đến trưa ngày 1.11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm. Các tỉnh thành có khả năng mưa lớn trên 140 mm gồm Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Còn trên địa bàn TP.HCM, mưa to từ 100 - 150 mm có khả năng xuất hiện ở Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Côn Đảo…, các phường trung tâm thành phố như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh… có mưa phổ biến từ 70 - 120 mm.

Trong những ngày tiếp theo, mưa lớn vẫn còn khả năng kéo dài trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ. Nguyên nhân gây mưa do áp cao lục địa được tăng cường yếu. Rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc và suy yếu. Vùng hội tụ gió trên Biển Đông di chuyển dần sang phía tây vào đất liền Nam bộ. Gió tây nam trên vùng biển Nam bộ có cường độ giảm dần.

Khoảng ngày 3.11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam ảnh hưởng đến nước ta. Từ ngày 4 - 5.11, rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía nam, trên biển có gió tây nam cường tiếp tục gây mưa cho Nam bộ.

Do vậy, TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ trong 10 ngày tới tiếp tục có mưa giông trên diện rộng. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp.

Tin liên quan

Đợt không khí lạnh mới lại về, gây mưa, rét nhiều nơi

Đợt không khí lạnh mới lại về, gây mưa, rét nhiều nơi

Đợt không khí lạnh mới ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam, vào chiều tối mai (30.10) bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta gây nên các kiểu thời tiết xấu ở nhiều nơi.

Cảnh báo mưa to ở TP.HCM và Nam bộ

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn TP.HCM mưa lớn Nam bộ mưa lớn Mưa giông mưa to
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận