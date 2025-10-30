Hôm nay, nơi nào ở TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tính đến sáng nay 30.10 mưa lớn và giông đã xuất hiện nhiều nơi trên khu vực Nam bộ. Cụ thể, tại Vọng Đông (An Giang) ghi nhận lượng lương gần 100 mm, Long Mỹ (Cần Thơ) 93 mm, Phương Thịnh (Đồng Tháp) 79 mm, Thới Bình (Cà Mau) 103,8 mm…



Dự báo trưa và chiều hôm nay, TP.HCM và Nam bộ có mưa to và giông nhiều nơi NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ - HYMETNET

Hiện tại, mây giông đang phát triển mạnh trên khu vực Nam bộ, dự báo từ trưa nay đến trưa ngày 1.11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 140 mm, có nơi trên 140 mm. Các tỉnh thành có khả năng mưa lớn trên 140 mm gồm Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Còn trên địa bàn TP.HCM, mưa to từ 100 - 150 mm có khả năng xuất hiện ở Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Côn Đảo…, các phường trung tâm thành phố như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh… có mưa phổ biến từ 70 - 120 mm.

Trong những ngày tiếp theo, mưa lớn vẫn còn khả năng kéo dài trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ. Nguyên nhân gây mưa do áp cao lục địa được tăng cường yếu. Rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc và suy yếu. Vùng hội tụ gió trên Biển Đông di chuyển dần sang phía tây vào đất liền Nam bộ. Gió tây nam trên vùng biển Nam bộ có cường độ giảm dần.

Khoảng ngày 3.11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam ảnh hưởng đến nước ta. Từ ngày 4 - 5.11, rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía nam, trên biển có gió tây nam cường tiếp tục gây mưa cho Nam bộ.

Do vậy, TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ trong 10 ngày tới tiếp tục có mưa giông trên diện rộng. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp.