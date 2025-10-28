Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cảnh báo mưa to ở TP.HCM và Nam bộ

Chí Nhân
Chí Nhân
28/10/2025 10:30 GMT+7

Trong 24 giờ qua, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa to nhiều nơi do các nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh. Dự báo khu vực này tiếp tục có mưa giông trong hôm nay và những ngày tiếp theo.

Trong hôm nay 28.10 và ngày mai, TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ có thể đón đợt mưa to với lượng phổ biến nhiều nơi từ 100 - 150 mm, có khả năng gây ngập những vùng trũng thấp.

Cảnh báo mưa to ở TP.HCM và Nam bộ - Ảnh 1.

TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa to nhiều nơi trong hôm nay và ngày mai

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện tại áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía nam. Bên cạnh đó, áp thấp có trục qua Nam bộ hoạt động mạnh. Còn trên cao có áp cao cận nhiệt đới qua Bắc và Trung bộ lấn tây. Các hình thế này tạo ra những nhiễu động gió đông trên cao và đang hoạt động mạnh, gây tác động đến thời tiết Nam bộ.

Tại TP.HCM, trong 24 giờ qua xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa ghi nhận được tại Dĩ An là 40,2 mm, Xuyên Mộc 35,8 mm, Bình Thắng 23 mm… Dự báo trong hôm nay, địa bàn TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày 30.10 với tổng lượng phổ biến từ 60 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Những khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn như Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Côn Đảo…

Cảnh báo mưa to ở TP.HCM và Nam bộ - Ảnh 2.

Dự báo mưa lớn trên khu vực Nam bộ trong 24 giờ tới

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Tại Nam bộ, lượng mưa trong 24 giờ ở một số khu vực đạt mức cao, như Bù Đốp (Đồng Nai) 97,2 mm, Vĩnh Điều (An Giang) 65,6 mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 65,4 mm...

Trong hôm nay và ngày mai, các tỉnh thành trên khu vực này có khả năng xuất hiện mưa lớn từ 100 - 140 mm là Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Cần đề phòng khả năng mưa to gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30.10, mưa giảm cả về diện và lượng trên khu vực Nam bộ.

Do ảnh hưởng mưa lớn, trong 6 giờ qua mực nước trên sông La Ngà (tại Tà Pao) đang lên dần và ở mức cao. Mực nước thực đo tại trạm Tà Pao lúc 8 giờ hôm nay là 119,04 m, vượt báo động 1 là 0,04 m. Cảnh báo, trong 6 - 12 giờ tới, mực nước trên sông La Ngà tiếp tục lên chậm và dao động ở mức báo động 1 - 2, sau đó mực nước có khả năng xuống chậm và duy trì ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 1.

Cảnh báo cần đề phòng khả năng có mưa lớn, kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối các vùng trũng thấp, ven sông La Ngà các xã Đồng Kho, Bắc Ruộng, Tánh Linh.

Vì sao mưa lũ bất thường kéo dài ở miền Trung?

Vì sao mưa lũ bất thường kéo dài ở miền Trung?

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn lý giải hiện tượng mưa lũ bất thường ở miền Trung do sự xuất hiện đồng thời của các hình thái thời tiết xấu là nhiễu động gió đông và không khí lạnh.

Huế mưa lớn bất thường trên 1.000 mm, lũ sắp vượt lịch sử

