Kinh tế Kinh tế xanh

Huế mưa lớn bất thường trên 1.000 mm, lũ sắp vượt lịch sử

Chí Nhân
Chí Nhân
27/10/2025 11:11 GMT+7

Theo hệ thống quan trắc trực tuyến Vrain, tại Bạch Mã (Huế), lượng mưa từ 19 giờ đêm qua đến nay đã đạt 1.204 mm. Mưa rất to cũng xuất hiện nhiều nơi khác trên địa bàn khiến lũ một số nơi vượt lịch sử.

Theo Vrain, ngoài Bạch Mã nhiều nơi khác cũng xuất hiện lượng mưa rất to như Khe Tre 911,6 mm, Hương Sơn 819,6 mm; còn tại Phước Ninh (Đà Nẵng) 432,6 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 205,2 mm…

- Ảnh 1.

Mưa rất to trên diện rộng khiến lũ trên các sông lên nhanh và khả năng vượt lịch sử

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Tính đến 2 giờ sáng ngày 27.10, lượng mưa trong 24 giờ qua tại thủy điện La Tó (Quảng Trị) là 349 mm, Nam Đông (Huế) là 995,2 mm, Phước Thành (Đà Nẵng) là 578,2 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 479 mm…

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử (5,24 m năm 2020) từ 0,05 - 0,1m; tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,1 m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05 - 0,1 m; tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức báo động 3 là 1,2 m và dưới mức lịch sử 1,11 m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa dao động ở mức cao trên báo động 3.

Cảnh báo, từ nay đến ngày 29.10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức báo động 1 - 2, có nơi trên báo động 2; thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lên mức báo động 1 - 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

mưa rất lớn lũ vượt lịch sử Huế mưa rất lớn lũ lên nhanh
