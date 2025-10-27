Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/10/2025 08:18 GMT+7

Mưa lớn khiến lũ từ đầu nguồn đổ về, tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận xã Khe Tre (TP.Huế) khiến giao thông chia cắt.

Sáng 27.10, lũ lớn từ đầu nguồn đổ về đã tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến tuyến đường này tê liệt.

Lũ lớn gây tê liệt cao tốc La Sơn - túy Loan tại TP . Huế - Ảnh 1.

Lũ từ đầu nguồn đổ về, tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan

ẢNH: THANH TÙNG

Vị trí được xác định thuộc Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP.Huế). Thời điểm này, nước đang tràn qua tuyến cao tốc dữ dội.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho hay hiện lực lượng thuộc đơn vị đã có tại Km14 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan để điều tiết giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông ra QL1.

Lũ lớn gây tê liệt cao tốc La Sơn - túy Loan tại TP . Huế - Ảnh 2.

Hiện trường tại Km14 cao tốc La Sơn - Túy Loan

ẢNH: THANH TÙNG

Mưa lớn cũng khiến một số vị trí trên tuyến cao tốc này bị sạt lở. Trước đó, trong ngày 22.10, tại ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre đã xảy ra sạt lở mái taluy dương. Địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án xử lý, đồng thời ngăn phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan là một đoạn đường cao tốc quan trọng thuộc hệ thống cao tốc Bắc – Nam, đi qua địa phận TP.Huế và TP.Đà Nẵng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 77,5 km, đóng vai trò kết nối chiến lược giữa khu vực miền Trung, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển so với QL1 và giảm tải áp lực giao thông cho tuyến đường huyết mạch này.

Hiện nay tình hình mưa lũ tại TP.Huế đang diễn biến rất phức tạp. Sáng nay, mực nước tại các sông ở Huế đang dâng cao, lũ tràn về gây ngập lụt nhiều khu vực nội đô và vùng hạ du.

