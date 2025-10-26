Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu

Chiều 26.10, do mưa lớn, nước các sông dâng cao, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD-ĐT TP.Huế phát đi thông báo yêu cầu tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào ngày mai 27.10.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) nên từ chiều 22.10, Sở GD-ĐT TP.Huế đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đến nay, học sinh ở một số nơi thuộc vùng trũng TP.Huế vẫn chưa thể đến trường trở lại.

Học sinh toàn TP.Huế sẽ nghỉ học ngày 27.10 để đảm bảo an toàn trước mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 26.10, do mưa lớn nên mực nước tại sông Hương, sông Bồ lên nhanh. Ở khu vực trung TP.Huế, nước sông Hương vượt báo động 2, tràn qua Đập Đá. Một số tuyến đường như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Văn Tiến Dũng... trong khu vực nội đô thành phố cũng ngập úng do không kịp thoát nước.

Chiều 26.10, lũ sông Hương lên nhanh tràn qua Đập Đá ẢNH: HUẾ S

Một số khu vực hạ du như P.Thanh Thủy, xã Phú Hồ, nước mưa kèm nước từ sông Hương đổ về khiến một số tuyến đường ngập lụt. Lực lượng chức năng rào chắn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Trong chiều, nhiều người dân đã chủ động đưa ô tô đến vị trí cao hơn, đồng thời kê cao đồ đạc sẵn sàng đón lũ.

Chiều nay, ở P.Hóa Châu, H.Quảng Điền, H.Đan Điền vẫn ghi nhận tình trạng ngập lụt, có nơi nước cao 0,5 m. Tình trạng này kéo dài gần 1 tuần nay.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở P.Thanh Thủy bị ngập úng ẢNH: UBND P.THANH THỦY

Một số tuyến đường ở hạ du sông Hương ngập úng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nước lũ tràn vào nhà một người dân ở xã Phú Hồ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự báo trong những ngày tới TP.Huế tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiều nay, đồng loạt các hồ chứa nước trên địa bàn TP.Huế cũng điều tiết nước, chủ động đón lũ. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 25.10 đến 15 ngày 26.10 tại TP.Huế phổ biến 100 - 200 mm. Dự báo 24 giờ đến 48 giờ tới, tại TP.Huế sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250 - 500 mm, có nơi trên 700 mm. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông sẽ tiếp tục lên.