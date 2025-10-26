Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
26/10/2025 19:24 GMT+7

Mưa lớn trong ngày 26.10 khiến mực nước các sông lên nhanh, tại trung tâm TP.Huế, nước tràn qua Đập Đá, một số tuyến đường nội đô ngập úng, khu vực hạ du nhiều nơi vẫn ngập sâu. Ngành giáo dục phát thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai 27.10.

Chiều 26.10, do mưa lớn, nước các sông dâng cao, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD-ĐT TP.Huế phát đi thông báo yêu cầu tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào ngày mai 27.10.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) nên từ chiều 22.10, Sở GD-ĐT TP.Huế đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đến nay, học sinh ở một số nơi thuộc vùng trũng TP.Huế vẫn chưa thể đến trường trở lại.

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu- Ảnh 1.

Học sinh toàn TP.Huế sẽ nghỉ học ngày 27.10 để đảm bảo an toàn trước mưa lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 26.10, do mưa lớn nên mực nước tại sông Hương, sông Bồ lên nhanh. Ở khu vực trung TP.Huế, nước sông Hương vượt báo động 2, tràn qua Đập Đá. Một số tuyến đường như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Văn Tiến Dũng... trong khu vực nội đô thành phố cũng ngập úng do không kịp thoát nước.

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu- Ảnh 2.

Chiều 26.10, lũ sông Hương lên nhanh tràn qua Đập Đá

ẢNH: HUẾ S

Một số khu vực hạ du như P.Thanh Thủy, xã Phú Hồ, nước mưa kèm nước từ sông Hương đổ về khiến một số tuyến đường ngập lụt. Lực lượng chức năng rào chắn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Trong chiều, nhiều người dân đã chủ động đưa ô tô đến vị trí cao hơn, đồng thời kê cao đồ đạc sẵn sàng đón lũ. 

Chiều nay, ở P.Hóa Châu, H.Quảng Điền, H.Đan Điền vẫn ghi nhận tình trạng ngập lụt, có nơi nước cao 0,5 m. Tình trạng này kéo dài gần 1 tuần nay. 

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu- Ảnh 3.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở P.Thanh Thủy bị ngập úng

ẢNH: UBND P.THANH THỦY

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu- Ảnh 4.

Một số tuyến đường ở hạ du sông Hương ngập úng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu- Ảnh 5.

Nước lũ tràn vào nhà một người dân ở xã Phú Hồ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mưa lớn khiến lũ các sông ở Huế lên cao, một số nơi ngập sâu- Ảnh 6.

Dự báo trong những ngày tới TP.Huế tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiều nay, đồng loạt các hồ chứa nước trên địa bàn TP.Huế cũng điều tiết nước, chủ động đón lũ. Tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 25.10 đến 15 ngày 26.10 tại TP.Huế phổ biến 100 - 200 mm. Dự báo 24 giờ đến 48 giờ tới, tại TP.Huế sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250 - 500 mm, có nơi trên 700 mm. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông sẽ tiếp tục lên.

Miền Trung có thể mưa rất to đến 500 mm, vì sao?

Tin liên quan

Nhiều thôn ở một xã xung yếu của Huế bị ngập

Nhiều thôn ở một xã xung yếu của Huế bị ngập

Gần 50% số thôn trên toàn xã Quảng Điền, một trong những xã xung yếu của TP.Huế đã ngập, có nơi nước cao khoảng 50 cm, người dân lo ngại đợt này sẽ đón 1 trận lũ lớn.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Ngập lụt TP.Huế Sông Hương học sinh nghỉ học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận