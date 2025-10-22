Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều thôn ở một xã xung yếu của Huế bị ngập

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/10/2025 12:59 GMT+7

Gần 50% số thôn trên toàn xã Quảng Điền, một trong những xã xung yếu của TP.Huế đã ngập, có nơi nước cao khoảng 50 cm, người dân lo ngại đợt này sẽ đón 1 trận lũ lớn.

Sáng 22.10, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền (TP.Huế) đã đến những vùng xung yếu để chỉ đạo công tác ứng phó, chuẩn bị trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12).

- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Chí Thanh tại xã Quảng Điền bị ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Trần Kìm, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, đến nay do thủy điện Hương Điền điều tiết nước cộng với việc thủy triều dâng cao khiến một số thôn trên địa bàn xã bị ngập. Sáng hôm nay, đã có 4 trường trên địa bàn xã Quảng Điền cho học sinh nghỉ học.

- Ảnh 2.

Một số phương tiện bị chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Đến nay, hơn 50% số thôn trong xã đã ngập lụt, trong đó có 1 số tuyến đường ngập trên 50 cm. UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rào chắn, cắm các biển cấm phương tiện và người qua lại để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Kìm nói.

Là địa phương thuộc vùng xung yếu, thường xuyên ngập lụt, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho hay cả chính quyền và người dân đều có kinh nghiệm trong việc chủ động ứng phó với bão lũ. Lãnh đạo xã đang tích cực vận động người dân kê cao đồ đạc, máy móc và dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết trong vòng 7 đến 10 ngày.

- Ảnh 3.

Nước tràn vào nhà dân ở xã Quảng Điền

ẢNH: BÌNH THIÊN

Bà Lê Thị Xuân, một người dân xã Quảng Điền, chia sẻ sự chủ động của bà con: "Vùng mình lụt nhiều cho nên bà con cũng có chuẩn bị sẵn áo phao, thực phẩm. Kê cao đồ đạc trong nhà, áo quần chăn màn thì cho vào túi ni lông. Ai cũng có tinh thần chuẩn bị, tôi cũng đang đi mua đồ ăn để dành trong những ngày tới, nghe nói mưa to nên cũng lo năm nay lụt lớn".

- Ảnh 4.

Nước tràn vào Trường tiểu học số 1 Quảng Phước (xã Quảng Điền)

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại Trường tiểu học số 1 Quảng Phước (xã Quảng Điền), sáng nay nước đã vào sân trường, có nơi ngập 30 cm. Nhà trường cũng đã chủ động chuẩn bị các phương án trước diễn biến của mưa lũ.

- Ảnh 5.

Có nơi nước cao 30 cm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 6.

Nhà trường đã chủ động các phương án cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thầy Nguyễn Khắc Ba Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, cho biết trường đã có những phương án ứng phó và tổ chức dạy học trước đợt mưa lũ sắp tới. "Vì chưa lụt lớn nên chúng tôi vẫn tổ chức dạy học, tuy nhiên đã thông báo với các giáo viên đi sớm hơn mọi khi, để nhắc nhở và quản lý học sinh", thầy Anh nói. Nhà trường cũng tổ chức kê cao đồ đạc sau các buổi học, đồng thời có kế hoạch dạy bù nếu học sinh nghỉ học để tránh lụt.

