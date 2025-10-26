Một xã miền núi Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn, sạt lở núi

Chiều tối 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết địa phương vừa gửi thông báo đến các trường mầm non, tiểu học và THCS về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học ngày mai, 27.10.

"Hiện trên địa bàn xã có nhiều điểm sạt lở núi do mưa lớn. Chính quyền quyết định cho học sinh nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em và giáo viên", ông Dũng nói.

Tuyến đường đi Eo Chim (xã Tây Trà Bồng, Quảng Ngãi) bị sạt lở ẢNH: H.P

Theo UBND xã Tây Trà Bồng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong xã xảy ra sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn khi di chuyển. Chính quyền yêu cầu hiệu trưởng các trường học thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh, đồng thời bố trí cán bộ trực, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh trong thời tiết xấu.

Các trường được chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các văn bản phòng chống thiên tai của tỉnh, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, giữ liên lạc nhiều kênh để ứng phó kịp thời, đồng thời khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau khi mưa ngớt, nước rút để học sinh sớm trở lại học tập.

Sạt lở trên tuyến QL24C đoạn qua xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Hiện trên tuyến QL24C đoạn qua xã Tây Trà Bồng ghi nhận có 3 điểm sạt lở lớn, với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây cô lập cục bộ một số khu vực.

QL24C bị ách tắc, nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng

Cũng trong chiều 26.10, lãnh đạo UBND xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi), thông tin trên địa bàn đã xảy ra sạt lở đất tại eo Tà Mỏ, thôn Môn và trên QL24C. Một lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

"UBND xã đã chỉ đạo lực lượng cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại các khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục, dự kiến sáng mai (27.10) tuyến đường mới có thể thông trở lại", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Đoạn qua Eo Tà Mỏ (xã Thanh Bồng) bị sạt lở ẢNH: H.P

Tại đội 4, thôn Trà Ôi, một số điểm sạt lở xảy ra gần khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở của người dân. Chính quyền đã tổ chức di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời cảnh báo phương tiện hạn chế lưu thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Từ chiều 25 - 26.10, trên địa bàn xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 150 mm. Mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông, suối dâng cao, gây chia cắt cục bộ nhiều tuyến giao thông.

Một tuyến đường ở xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) bị nước lũ chia cắt ẢNH: H.P

Đến 16 giờ chiều 26.10, một loạt tuyến đường tại xã Sơn Hạ bị ngập sâu như: cầu Bà Lâu (thôn Cận Sơn), cầu Chàm Rao (thôn Chàm Rao), cầu sông Toong (đường Hà Bắc - Xà Nay), cầu Hoăn Vậy (thôn Gò Chu), cầu xã Trạch - Gò Gạo (thôn Gò Gạo), suối Gò Cầu (thôn Hà Thành) và khu vực gò Chè (thôn Trường Ka).

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tạm thời phong tỏa các tuyến đường ngập, đồng thời huy động người dân hỗ trợ di dời tài sản, phòng tránh rủi ro.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, lượng mưa ghi nhận đã vượt 200 mm.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo nước lũ tràn qua đường ẢNH: H.P

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các vùng núi, đặc biệt là các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Tây Trà Bồng.

Các địa phương đang huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, cắm biển cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực sạt lở, đồng thời khắc phục tạm thời các tuyến đường bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.