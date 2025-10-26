Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ chém đôi nam nữ ở phòng trọ Quảng Ngãi: Nạn nhân nữ đã tử vong

Phạm Anh
Phạm Anh
26/10/2025 11:49 GMT+7

Liên quan đến vụ tình nhân cũ chém đôi nam nữ ở phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà (Quảng Ngãi), Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 xác nhận nạn nhân nữ là bà N.T.T đã tử vong.

Sáng 26.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 xác nhận bà N.T.T (47 tuổi, trú P.Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), nạn nhân trong vụ án tình nhân chém đôi nam nữ trong phòng trọ ở xã Đắk Hà, đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo lãnh đạo bệnh viện, bà T. được tiếp nhận điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt vùng đầu và mặt bị chém sâu. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt hai ngày, nhưng bệnh nhân diễn biến xấu, suy kiệt dần và được người nhà đưa về lo hậu sự vào đêm 25.10.

Còn ông V.C.H (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Vụ chém đôi nam nữ ở phòng trọ Quảng Ngãi: Nạn nhân nữ đã tử vong- Ảnh 1.

Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Mai Xuân Tùng trên xe khách, đoạn qua xã Đắk Tô (Quảng Ngãi)

ẢNH: CA

Trước đó, khoảng 19 giờ 10 ngày 23.10, nghi phạm Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú P.Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cầm hung khí xông vào khu phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà, chém liên tiếp hai người là bà T. và ông H. trọng thương. Ông H. may mắn thoát ra ngoài cầu cứu người dân, còn bà T. bị Tùng chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt.

Vụ chém đôi nam nữ ở phòng trọ Quảng Ngãi: Nạn nhân nữ đã tử vong- Ảnh 2.

Khu nhà trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà (Quảng Ngãi), nơi xảy ra vụ chém người

ẢNH: L.N

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an xã Đắk Hà phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét. Đến 11 giờ 36 ngày 24.10, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đắk Tô đã chốt chặn, kiểm tra xe khách 77B-022.31 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk Tô) và bắt giữ Mai Xuân Tùng.

Theo người thân nạn nhân, bà T. và nghi phạm Tùng từng có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay. Sau đó, bà T. sống chung với ông H. như vợ chồng. Từ khi chia tay, Tùng vài lần tìm đến phòng trọ của bà T. đe dọa, gây sự, gần nhất là ngày 20.10. Đến đêm 23.10, Mai Xuân Tùng tiếp tục đến nhà trọ này và gây ra vụ án mạng thương tâm. 

Vụ tình nhân chém đôi nam nữ ở phòng trọ đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

