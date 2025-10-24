Bắt nghi phạm trong vụ nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 ngày 24.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về việc Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú P.Diên Hồng, Gia Lai), nghi phạm trong vụ dùng hung khí chém người vào đêm 23.10 tại tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), đang di chuyển trên một xe khách trên địa bàn.

Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm trung tá Nguyễn Thế Duy (tổ trưởng), thiếu tá Huỳnh Ngọc Minh, đại úy Cao Tiến Dũng, đại úy Lê Văn Lợi, đại úy Trần Duy Tiến nhanh chóng triển khai chốt chặn, phối hợp cùng Công an xã Đăk Tô (Quảng Ngãi), bố trí lực lượng tại Km1509+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Đăk Tô.

Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ngãi khống chế, bắt Mai Xuân Tùng trên xe khách ẢNH: C.A

Tổ công tác tham gia bắt giữ Mai Xuân Tùng ẢNH: C.A

Đến 11 giờ 36 phút, khi xe khách BS 77B-022.31 lưu thông từ xã Pờ Y hướng về xã Đăk Mar (Quảng Ngãi) trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua xác minh nhanh, lực lượng phối hợp phát hiện Mai Xuân Tùng đang ngồi trên xe. Ngay sau đó, nghi phạm bị khống chế, bắt giữ tại chỗ rồi đưa đi bàn giao cho Công an xã Đăk Tô và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ điều tra.

Mai Xuân Tùng, nghi phạm chém người tại nhà trọ ở xã Đăk Hà ẢNH: C.A

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 10 phút tối 23.10, tại một phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, Mai Xuân Tùng bất ngờ dùng hung khí xông vào chém bà N.T.T (47 tuổi, trú P.Đăk Cấm, Quảng Ngãi) và ông V.C.H (37 tuổi, trú ở Cà Mau). Tùng là nhân tình cũ của bà T.

Sau khi gây án, nghi phạm đi xe máy BS 81R4-5088 rời khỏi hiện trường. Còn 2 nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2.

Theo các bác sĩ, bà T. bị thương nặng, phải phẫu thuật khẩn cấp và đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Ông H. bị chém thủng cơ hoành, lá lách, hở ổ bụng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe 2 nạn nhân đã tạm ổn định.

Triển khai truy xét nhanh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã sớm bắt giữ nghi phạm chém người, ngăn không cho bỏ trốn khỏi địa bàn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.