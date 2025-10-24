Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nghi phạm trong vụ nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém người

Phạm Anh
Phạm Anh
24/10/2025 16:36 GMT+7

Sau nhiều giờ truy xét, trưa nay 24.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ nghi phạm là nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém người ở xã Đăk Hà (Quảng Ngãi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 ngày 24.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về việc Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú P.Diên Hồng, Gia Lai), nghi phạm trong vụ dùng hung khí chém người vào đêm 23.10 tại tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), đang di chuyển trên một xe khách trên địa bàn.

Ngay sau đó, tổ tuần tra kiểm soát số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm trung tá Nguyễn Thế Duy (tổ trưởng), thiếu tá Huỳnh Ngọc Minh, đại úy Cao Tiến Dũng, đại úy Lê Văn Lợi, đại úy Trần Duy Tiến nhanh chóng triển khai chốt chặn, phối hợp cùng Công an xã Đăk Tô (Quảng Ngãi), bố trí lực lượng tại Km1509+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Đăk Tô.

Bắt nghi phạm trong vụ nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém người - Ảnh 1.

Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ngãi khống chế, bắt Mai Xuân Tùng trên xe khách

ẢNH: C.A

Bắt nghi phạm trong vụ nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém người - Ảnh 2.

Tổ công tác tham gia bắt giữ Mai Xuân Tùng

ẢNH: C.A

Đến 11 giờ 36 phút, khi xe khách BS 77B-022.31 lưu thông từ xã Pờ Y hướng về xã Đăk Mar (Quảng Ngãi) trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua xác minh nhanh, lực lượng phối hợp phát hiện Mai Xuân Tùng đang ngồi trên xe. Ngay sau đó, nghi phạm bị khống chế, bắt giữ tại chỗ rồi đưa đi bàn giao cho Công an xã Đăk Tô và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ điều tra.

Bắt nghi phạm trong vụ nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém người - Ảnh 3.

Mai Xuân Tùng, nghi phạm chém người tại nhà trọ ở xã Đăk Hà

ẢNH: C.A

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 10 phút tối 23.10, tại một phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, Mai Xuân Tùng bất ngờ dùng hung khí xông vào chém bà N.T.T (47 tuổi, trú P.Đăk Cấm, Quảng Ngãi)ông V.C.H (37 tuổi, trú ở Cà Mau). Tùng là nhân tình cũ của bà T.

Sau khi gây án, nghi phạm đi xe máy BS 81R4-5088 rời khỏi hiện trường. Còn 2 nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2.

Theo các bác sĩ, bà T. bị thương nặng, phải phẫu thuật khẩn cấp và đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Ông H. bị chém thủng cơ hoành, lá lách, hở ổ bụng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe 2 nạn nhân đã tạm ổn định.

Triển khai truy xét nhanh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã sớm bắt giữ nghi phạm chém người, ngăn không cho bỏ trốn khỏi địa bàn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ trọng thương

Quảng Ngãi: Nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ trọng thương

Trong đêm, nhân tình cũ cầm hung khí xông vào phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi) chém đôi nam nữ đang sống chung như vợ chồng, gây thương tích nặng cho cả hai.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ngãi chém người Công an xã Đăk Tô Công an tỉnh Quảng Ngãi Trốn chạy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận