Quảng Ngãi: Nhân tình cũ xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ trọng thương

Tối qua 23.10, tại khu nhà trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Người đàn ông được cho là nhân tình cũ đã cầm hung khí xông vào phòng trọ, chém đôi nam nữ đang sống chung như vợ chồng khiến cả hai bị thương nặng.

Sáng nay 24.10, thông tin ban đầu từ UBND xã Đăk Hà cho biết khoảng 19 giờ 10 tối qua, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ dãy trọ. Khi chạy đến, họ phát hiện hai nạn nhân gồm V.C.H (nam, 37 tuổi, quê ở Cà Mau) và N.T.T (nữ, 47 tuổi, trú P.Đăk Cấm, Quảng Ngãi) bị chém trọng thương, máu chảy nhiều. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2.

Nhà trọ tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tình cũ xông vào chém người ẢNH: l.N

Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an xác định vào thời điểm trên, một người đàn ông cầm hung khí giống rựa đi thẳng vào phòng trọ của 2 nạn nhân. Sau đó, người đàn ông trong phòng trọ bị chém vào vùng bụng, cố vùng chạy ra ngoài cửa cầu cứu. Người phụ nữ cũng bị tấn công liên tiếp. Gây án xong, nghi phạm đi bộ ra ngoài, rời khỏi hiện trường bằng xe máy mang BS 81R4-5088.

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2 tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân tối 23.10 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2 xác nhận trong đêm 23.10 đã tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng bị đa vết thương vùng đầu, mặt và bụng. Dù chưa có người thân lúc ấy nhưng bệnh viện đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu. Đến sáng nay 24.10, cả hai vẫn đang được theo dõi tích cực.

Ngay trong đêm, Công an xã Đăk Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm nghi phạm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là M.X.T (48 tuổi, trú P.Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.T trước đây có quan hệ tình cảm với M.X.T. Sau khi chia tay, bà T. sống chung với ông V.C.H như vợ chồng. Theo thông tin người nhà bà T. cung cấp cho công an, thời gian gần đây M.X.T tìm gặp bà T. gây sự, đe dọa. Gần nhất là ngày 20.10, nghi phạm từng đến khu trọ nhưng bà T. và ông H. bỏ đi nên không xảy ra vụ việc gì.

Đến đêm 23.10, ông M.X.T quay lại nhà trọ và xảy ra vụ việc nói trên. Sáng 24.10, lực lượng công an vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ trong vụ chém đôi nam nữ.







