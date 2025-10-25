Quảng Ngãi: Thương tâm vụ người đàn ông đuối nước khi thả lưới bắt cá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, trong lúc thả lưới bắt cá, anh N.C. (43 tuổi, ở P.Trà Câu) không may bị rơi xuống nước. Phát hiện anh C. bị đuối nước, người dân địa phương đã hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm nạn nhân ẢNH: T.A.

Nhận được tin báo, Công an P.Trà Câu cùng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân và gia đình triển khai tìm kiếm.

Sau gần 1 giờ 30 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh C. ở vị trí cách bờ khoảng 70 m.

Theo người thân và hàng xóm, anh C. làm nghề đi biển nhiều năm nay. Do thời gian gần đây biển động, anh tạm nghỉ ra khơi và tranh thủ thả lưới đánh bắt ở khu vực cuối sông Thoa, gần cảng biển Mỹ Á để kiếm thêm thu nhập.

Hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã khuyến cáo, nhắc nhở người dân cần hết sức cẩn trọng khi đánh bắt, khai thác thủy sản trong điều kiện thời tiết mưa gió phức tạp, nhằm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.